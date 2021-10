Negociadores comerciales de China y EEUU mantienen una charla "constructiva"

El vice primer ministro chino Liu He y la representante estadounidense de Comercio, Katherine Tai, celebraron un encuentro por videoconferencia que Pekín, a través de su agencia oficial de noticias Xinhua, calificó de "pragmático, sincero y constructivo".



Según el despacho de Xinhua, los negociadores afirmaron que tanto la cooperación como los lazos económicos y comerciales deberían "reforzarse" debido a su "gran importancia" tanto para ambas potencias como para el mundo en su conjunto.



Liu y Tai "intercambiaron puntos de vista" sobre los acuerdos comerciales y económicos bilaterales -Washington denuncia que China no ha cumplido con todos sus compromisos de la "primera fase" del pacto para cerrar la guerra comercial- y también plantearon sus preocupaciones, tras lo que acordaron "resolverlas" a través de consultas.



Más concretamente, Liu planteó una queja formal al respecto de los aranceles y las sanciones estadounidenses, apunta Xinhua.



Por su parte, el comunicado de Washington, que también habla de un "intercambio sincero", indica que Tai reiteró las preocupaciones de EE. UU. sobre "las políticas y prácticas de China dirigidas por el Estado y no por el mercado que perjudican a los trabajadores, granjeros y negocios estadounidenses".



La segunda conversación entre Liu y Tai se produce días después de que esta última pronunciase un discurso en el que anunció un "proceso de exclusión de aranceles" para una serie de áreas concretas cuyo número podría aumentar en el futuro.



Aunque Tai criticó las "injustas" prácticas comerciales de China, también indicó que el objetivo de la Administración Biden "no es aumentar las tensiones comerciales con China", en referencia a la guerra arancelaria iniciada durante la etapa en el poder del anterior presidente, Donald Trump (2017-2021).

COMENTARIOS