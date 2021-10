Bruselas propondrá revisar el mercado de gas europeo antes de final de año

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, avanzó este miércoles que la Comisión Europea (CE) prevé presentar una propuesta de reforma del mercado de gas europeo que incluirá medidas sobre almacenamiento y seguridad del suministro antes de que acabe 2021.



“Para final de año propondremos una reforma del mercado de gas y revisaremos en ese contexto problemas en torno al almacenamiento y la seguridad del suministro”, dijo Simson en un debate en el Parlamento Europeo sobre el reciente aumento de los precios de la energía en el club comunitario.



Simson confirmó que el Ejecutivo comunitario está al tanto de las diferentes ideas que han propuesto algunos países europeos y, aunque no mencionó específicamente la propuesta española, sí puso como ejemplo la idea de “formas de compra conjunta de reservas de gas de emergencia”.



“Estamos analizando todas ellas”, añadió la comisaria, al tiempo que subrayó que la UE debe “desarrollar un enfoque más estratégico de su política energética exterior”.



En el debate en Estrasburgo (Francia), Simson explicó también que entre las medidas que Bruselas presentará la semana que viene para que los Estados miembros puedan hacer frente a los incrementos en el precio de la energía figurarán algunas reducciones fiscales en este área o pagos directos a las personas que están más en riesgo de pobreza energética.



Se trata, reiteró, de herramientas ya existentes que los Estados miembros pueden aplicar con rapidez para limitar el impacto de la subida de precios de la energía en la factura final y que no vulneran la legislación comunitaria.



“La semana que viene presentaremos una serie medidas que los Estados miembros puedan aplicar a tenor de la legislación europea a medio y largo plazo. Esto incluye un apoyo específico a los consumidores, pagos directos para quienes estén más en riesgo de pobreza energética, recortes en la fiscalidad de la energía y traslado de cargas a la fiscalidad general”, relató la comisaria.



El objetivo prioritario, añadió, debe ser “mitigar el impacto social y proteger a los hogares más vulnerables”.



Simson también rechazó que el diseño de los mercados energéticos explique el aumento de precios que se ha observado en los países europeos y recalcó que “cuando hay demanda y precios en aumento en todo el mundo, la UE no puede quedar exenta de estas circunstancias”.



La “mejor respuesta” a esta crisis, añadió, es “progresar más rápido” hacia el objetivo comunitario de que el 65 % de la energía sea renovable para el año 2030, ya que en el pasado los países con una mayor proporción de renovables en su "mix" han experimentado aumentos más limitados en los precios de la energía.



No obstante, reconoció que es un debate “difícil” y dijo estar dispuesta a “evaluar la actual estructura del mercado para ver si podemos usarlo mejor para bajar los precios y asegurar la transición hacia un sistema de energía de emisiones cero”.

