FDAPA: Los comedores escolares cerrados por la quiebra tardarán en reabrir

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Málaga (FDAPA) ha asegurado que los comedores escolares que no abrieron al comenzar este curso -por la quiebra de dos empresas que suministraban la comida- no reanudarán su actividad hasta finales de octubre o noviembre.



Desde el colectivo, que desconfía incluso de ese plazo que maneja la Junta, considera que el proceso de licitación para que nuevas empresas se hagan cargo del servicio concluirá como máximo a principios de noviembre, según ha asegurado a Efe la vicepresidenta de la FDAPA en Málaga, María Ángeles Guzmán.



Unos 12.000 alumnos andaluces de 126 centros de todas las provincias, salvo Cádiz, se quedaron sin servicio de comedor escolar desde el comienzo de curso al quebrar estas empresas malagueñas.



Guzmán expresa sus reservas sobre las fechas ofrecidas por la Junta y calcula que hasta enero no volverán a funcionar los comedores.



Las asociaciones de padres se reunirán con Educación el 30 de septiembre con la esperanza de que les den una confirmación de los plazos y no previsiones.



El vicepresidente de la FDAPA en Jaén, la provincia con más centros afectados, Pedro Delgado, ha asegurado a Efe que ellos continúan sin tener ninguna noticia de la delegación provincial de la Junta.



Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía han informado a Efe de que intentan poner en marcha unos contratos menores, pero debe haber empresas que opten, y que la idea es que se cierren esos acuerdos este mes.