Detienen a un padre por zarandear y dejar grave a su bebé de dos meses

Un bebé de dos meses ha sufrido lesiones graves en Málaga debido a un presunto maltrato cometido por su padre -de 35 años y origen portugués- que ha sido detenido por la Policía, un caso investigado tras la hospitalización del menor con heridas compatibles con el síndrome del bebé sacudido o zarandeado.



El niño, que continúa hospitalizado, ingresó con hematoma cerebral, fracturas en costillas y tibia y sangrado en un ojo, según ha informado la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, que ha precisado que esta forma de maltrato puede causar un daño cerebral irreparable o incluso la muerte.



La investigación se inició a instancias del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, que dictó practicar diligencias para esclarecer un supuesto caso de maltrato infantil después de que el hospital activase el protocolo de estas situaciones y remitiera a la autoridad judicial un parte facultativo con las lesiones.





El bebé ingresó con pronóstico grave en el centro sanitario el pasado 24 de agosto y el hospital dio cuenta al juzgado ante la intensidad de las lesiones y la sospecha de que fueran causa de un posible caso de maltrato.Las indagaciones en el entorno familiar por el Grupo de Menores de la Policía confirmaron que el bebé vivía con sus padres, ambos extranjeros, en un domicilio de una localidad próxima a la capital malagueña, donde habría tenido contacto casi exclusivo con sus progenitores y solo puntualmente con la abuela materna.El padre habría alegado como motivo del ingreso que estuvo jugando con el niño sobre sus rodillas, simulando el trote de un caballo, y que empezó a convulsionar en un momento en el que no estaba allí la madre del pequeño.Según la instrucción y los facultativos la gravedad de las lesiones no serían compatibles con un mero juego; las pesquisas condujeron al arresto del padre por su presunta responsabilidad en delitos de lesiones graves y malos tratos y la autoridad judicial ha dictado orden de alejamiento del investigado sobre su hijo.El síndrome del bebé sacudido es el diagnóstico resultado de lesiones serias, a veces fatales o discapacidades permanentes, por lo que -según la Policía- no se trata solo de un tipo de lesión grave en la cabeza, sino una forma seria de abuso infantil.Sacudir a un bebé puede causar lesiones severas a su cerebro frágil que pueden conllevar la muerte o discapacidades a largo plazo como daño cerebral, ceguera, sordera o pérdida auditiva, lesión de médula espinal o parálisis, parálisis cerebral, convulsiones, trastorno motor severo o incapacidades del habla o del aprendizaje.