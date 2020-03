Andalucía llega a los 103 casos, como ha confirmado Juan Marín

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado en Andalucía trece nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, ocho de ellos en Málaga, de los que cinco han tenido contacto con anteriores afectados, y la cifra total de contagios en la comunidad andaluza se eleva a 102.



En Málaga, cinco hombres de 45, 49, 51 y dos de 61 años, han tenido en algún momento contacto con algún caso positivo anterior y están en seguimiento activo; y una mujer de 81 años y dos hombres de 26 y 74 años que no refieren viaje ni contacto, por lo que se investiga el origen del contagio.



Estos tres últimos casos presentan neumonía, y todos ellos se encuentran ingresados en el Hospital Virgen de la Victoria, según ha informado la consejería en un comunicado.



En Cádiz se confirma el caso de una mujer de 63 años y de dos hombres de 51 y 71 que refieren contacto con caso positivo anterior y se encuentran en seguimiento activo.



Por su parte, se confirma el caso de una paciente de 67 años, ingresada por neumonía en el Hospital de Jerez, que no refiere contacto ni viaje, por lo que se investiga origen.



Respecto a los nuevos casos, el último es de un hombre de 70 años de Córdoba que no refiere viaje ni contacto, que sufre neumonía y están ingresado en el Hospital Reina Sofía de cordobés.



Estos casos están pendientes de confirmación del Centro Nacional de Microbiología.



Por otro lado, la Consejería de Salud y Familias informa de que se incorporan como laboratorios para recepción de muestras de coronavirus el complejo hospitalario de Jaén, el Hospital Virgen Macarena y el Hospital de Jerez, lo que eleva a diez los laboratorios disponibles para esta práctica.



La Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus tanto al 955 540 060 de Salud Responde como las recibidas en los ocho centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía.



El volumen de consultas diarias atendidas por coronavirus a través de los centros gestionados por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se ha triplicado, pasando de 1.076 de media durante la semana del 2 al 8 de marzo a 3.797 de media entre el lunes 9 y el martes 10 de marzo.



Ante el incremento de la demanda asistencial por coronavirus durante el lunes y martes de esta semana, la Consejería de Salud y Familias ha habilitado un teléfono 900 para atender las consultas sobre coronavirus (900 400 061).



Desde la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se recomienda que se utilice este teléfono para aquellos casos en los que los usuarios puedan considerar que presentan síntomas y que tras valoración inicial serán derivados a los servicios de emergencias sanitarias del 061 de cada provincia.



El comité de seguimiento del coronavirus en Andalucía recuerda que, por segundo día, se ha restringido las visitas a los centros hospitalarios de los Informadores Técnicos Sanitarios, limitar los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de urgencias para contener el avance de la epidemia, así como de los pacientes hospitalizados, de forma que cada paciente sólo podrá tener un acompañante.