Jaén lidera el incremento de exportaciones

La pandemia y la crisis del Covid-19 han ensombrecido, como un negro nubarrón, algunos de los buenos datos que los indicadores socioeconómicos del año pasado dejaron en la provincia. Aunque el PIB apenas creció el 0,1 por ciento, alcanzando los 10.851 millones de euros, el 6,3 por ciento de la producción andaluza, y a pesar de estar lejos de la media de crecimiento regional (2’1 por ciento) y nacional (2 por ciento), Jaén lideró el incremento de las exportaciones, situándose como la segunda provincia que más creció tras Sevilla, con un 5’5 por ciento y triplicando la media nacional. En total Jaén exportó sus productos por valor de 1.241 millones de euros y presentó una balanza de pagos con superávit.

Estos datos fueron presentados ayer por el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén, Manuel Parras, recogidos en la ‘Memoria sobre la situación socieconómica y laboral de la provincia de Jaén 2019’. También las licitaciones públicas aumentaron hasta los 100 millones de euros, si bien, Parras insistió en la necesidad de que este año continúen al alza, ya que sostiene, al más puro estilo keynesiano, que es en época de bonanza cuando hay que sostener el gasto público y en crisis elevarlo aunque sea a costa del endeudamiento.

En este sentido, se refirió a la Inversión Territorial Integrada (ITI) y recordó que su objetivo debe ser el de “financiar proyectos transversales que representen elementos significativos para el desarrollo provincial, huyendo de repartos lineales territoriales” y que los fondos estatales y autonómicos sean un añadido y no provengan de presupuestos ordinarios. Es decir, partidas extraordinarias y que no formen parte del presupuesto anual, ya que el fin de estas ayudas que provienen de la Unión Europea es converger con el resto de territorios, no aliviar el gasto de las administraciones regionales o estatales. Francisco Reyes explicó que el documento “hace una radiografía sobre la situación de los 97 municipios de forma rigurosa y seria, bien elaborado, dando una información clave para conocer la realidad de la provincia y programar actuaciones de futuro”.

En materia de turismo el informe recoge que el número de viajeros alojados en establecimientos no hoteleros sigue aumentando desde el año 2011, tendencia que ha continuado este verano en el turismo rural, si bien los viajeros alojados en establecimientos hoteleros bajaron un 1’29%.

Agricultura

En el capítulo agrario de la memoria se ha incorporado el análisis de dos producciones que ganan peso en la provincia: el almendro y el pistacho, como ejemplos de diversificación agroalimentaria. En cuanto a los aceites de oliva, se analiza la evolución de los precios en origen, “que no cubren los costes de producción de la mayoría del olivar jiennense”, recordó Parras, quien señaló que “en el contexto de descenso del consumo de aceites, en general, y de oliva, en particular, sigue aumentando el consumo del virgen extra”. Por tanto, se recomienda a toda las almazaras la liquidación diferenciada por calidades y por fecha de entrada de aceituna, más allá de la separación suelo y vuelo y con independencia de cómo remunere la calidad el mercado de graneles. Parras ofreció un dato significativo: a final de diciembre del pasado año solo se había recolectado el 50 por ciento de aceituna, instando al adelanto de la recogida y al incremento de aceites de mayor calidad. Entre las recomendaciones del CES figuran la de aumentar la superficie de agricultura y ganadería ecológica en la provincia.

“La Unión Europea pretende que, en el año 2030, el 25% de la superficie de la UE se cultive en el régimen de agricultura ecológica”, explicó Parras. Las estrategias de reducción de costes, instando a la creación de secciones de gestión de fincas, es una posible solución. Otra reivindicación en este apartado es la creación definitiva de un laboratorio oficial provincial de análisis físico-químico y sensorial. “Reforzaría el posicionamiento de los AOVE picuales que ganan premios internacionales y nacionales”, aseguró el presidente de CES Provincial. En transporte Parras insistió en el ferrocarril. “Hay que priorizar el Eje Central del Corredor Mediterráneo, clave para el transporte de mercancías así como solucionar la conexión de Jaén con Andalucía y el centro de España con líneas de altas prestaciones ferroviarias”.