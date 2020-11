Jaén rompe la tendencia con menos parados

La provincia de Jaén rompió ayer la tendencia al alza del incremento del paro nacional y regional con una bajada mínima de desempleados. De este modo el paro bajó en 228 personas en octubre según los datos hechos por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), situándose el total de desempleados en 59.735. Para la Confederación de Empresarios de Jaén se trata de un alivio insuficiente para la provincia, que tiene 8.890 parados más que hace un año y 7.651 más si se compara con la situación del mercado laboral jienense previo a la pandemia, el pasado mes de febrero. Andalucía, no obstante, es la comunidad que lidera el incremento del desempleo en el país, con 9.506 parados más que en septiembre y 178.293 más que hace un año. Por sectores, el desempleo baja en industria (-220), servicios (-110) y agricultura (-65). Sube, por el contrario en el colectivo sin empleo anterior (125) y construcción (24).

En cuanto a la afiliación media mensual, el Sistema gana en octubre 2.476 nuevos cotizantes, situándose el total en 229.247 personas. No obstante, la Seguridad Social ha perdido 6.939 afiliados respecto a febrero. La CEJ recuerda que, en un contexto de excepcionalidad como el que atraviesa la economía, “acordar una mayor presión fiscal sobre la actividad empresarial puede obligar a la reducción de plantillas en las empresas y recuerda que siempre será mayor la factura de las prestaciones de paro que la de los ERTE”. A través de un comunicado sostiene de que la declaración de un nuevo estado de alarma por el repunte de los contagios “ensombrece aún más las perspectivas económicas”, de ahí que la patronal reclame una hoja de ruta común a todas las administraciones que redunde en la simplificación de procedimientos y en el diseño de planes específicos de apoyo a los sectores que más están sufriendo el embate de la pandemia.

La Secretaria de Empleo de CCOO Jaén, Sara García, valora que “la bajada en el paro por segundo mes consecutivo es una noticia positiva”, aunque se trate de una lenta “recuperación”. García sostiene que dicha situación es principalmente porque el confinamiento severo terminó, se abrió parcialmente la economía, y los datos de empleo de este mes recogen esa circunstancia. “Pero ello no ha sido consecuencia de ningún plan de reactivación, que aún está por venir, sino del rebote automático de una actividad económica que se había desplomado. Un rebote parcial e inconsistente que, lejos de anticipar la senda de la recuperación, parece, a la vista de los nuevos acontecimientos, que será antesala de un nuevo hundimiento laboral”. Por su parte, UGT recuerda que octubre no es un buen mes para el empleo en la provincia, de hecho el paro subió en este mes en los últimos seis años y el pasado 2019 lo hizo en 2.272 desempleados. “Por ello que en este año, con la que está cayendo, que haya bajado en 228 personas no es un mal registro y nos coloca con una tasa interanual del 17’48% la más baja de las ocho provincias andaluzas”. UGT indica también que por sectores la agricultura empieza a sumar empleo neto con el incipiente inicio de la recolección de la aceituna temprana y a la espera del comienzo de campaña cuya incidencia más alta se prevé para las próximas semanas. “La bajada en 65 personas, sin ser relevante, es un indicador de que la contratación empieza a moverse”, añade. CSIF Jaén ve positivo que el paro en octubre haya descendido en la provincia con respecto al mes de septiembre, pero lamenta que es un descenso muy leve y que gran parte de esa mejora se deba a la temporalidad y a la precariedad en los nuevos empleos generados. El sindicato recuerda que el mayor número de parados en Jaén continúa en la franja de edad a partir de los 25 años, con 52.628 del total de 59.735, tal y como se desprende de las estadísticas, en las que se indican que un total de 7.107 desempleados son menores de 25 años.

En cuanto a las reacciones políticas, la secretaria de Empleo del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, lamenta los datos y reitera que la Junta de Andalucía “tiene que asumir su responsabilidad con la puesta en marcha de planes de reactivación económica y programas de empleo que tengan recursos suficientes y sean verdaderamente efectivos”. El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, asegura que afortunadamente en la provincia de Jaén hay un dato positivo en relación a la bajada del paro. “No es fruto de la casualidad sino de que en octubre comienzan las contrataciones de cara a la campaña de la aceituna por lo que, pese al hoyo de desempleo en el que nos está hundiendo Sánchez, en la provincia se auguran unos meses algo más favorables en cuanto a datos del paro”, añade. “Los próximos meses van a seguir siendo inciertos en cuanto a la evolución que tome el mercado de trabajo, ya que el desarrollo de la pandemia sigue teniendo un grave efecto en la economía, y especialmente en Andalucía, en la que el sector servicios tiene un importante peso”. En cualquier caso, y ya que “el presidente de España se encuentra a la fuga, en nuestra comunidad autónoma tenemos un presidente, Juanma Moreno, que ha asumido su responsabilidad.