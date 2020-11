El Festival de Huelva “mantiene intacta su esencia” pese a su formato online

El director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, ha lamentado que el certamen, que este sábado estrenó las primeras películas de la edición de este año, se tenga que celebrar totalmente online, pero ha asegurado que “mantiene intacta su esencia”.



En declaraciones a Efe, el director del certamen ha dicho que, a pesar de las dificultades, el certamen “va a llevar al público el mejor cine iberoamericano producido y rodado en el último año”, en una 46 edición que “es más especial que nunca, ya que debido a la pandemia ha tenido que reinventarse al completo para seguir alcanzado su objetivo”.



Así, ha entendido que el trabajo que se comenzó a realizar el pasado abril ya hizo posible que se mantengan las proyecciones y secciones, y "hemos estado analizando todos los escenarios posibles desde el inicio de la pandemia y hemos tenido que tomar una decisión prudente”.





“Todos somos amantes del cine en pantalla grande, y estoy convencido de que volveremos con más fuerza no solo a los cines sino también a los teatros, los conciertos, los eventos culturales en general," pero en las actuales circunstancias ha considerado "muy positivo que el Festival se celebre y se pueda no solo llevar buen cine iberoamericano sino también multitud de actividades online a casa de nuestro público”.Además, ha destacado “el enorme esfuerzo que ha realizado todo el equipo del Festival por poder ofrecer y adaptar un certamen en formato exclusivamente online lleno del talento, con las ganas y el corazón de siempre, ya que no hay que olvidar que la muestra onubense busca la conexión emocional entre quienes hacen el cine y su público, un hecho que no va a perderse en esta edición”.Con todo, ha confiado en que este festival, que se celebra desde el 12 al 20 de noviembre, “sirva en esta 46 edición tan especial para llevar un poquito de esperanza a los hogares de los espectadores, ya que es allí adonde trasladamos nuestras salas de proyección, donde demostraremos que este año nuestro certamen es un corazón que late al ritmo de la cultura y el cine sin parar”.