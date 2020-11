La Policía Local de Aracena muestra su “consternación” tras disolver un botellón

La Policía Local de Aracena ha mostrado este domingo su lado más humano y empático al lanzar a través de las redes sociales una reflexión tras una dura noche de sábado, en la que tuvieron que disolver un botellón convocado por jóvenes en mitad de la pandemia y en unas condiciones meteorológicas adversas.

“Decepcionados, consternados, estupefactos”, así es como afirman sentirse los agentes tras lo vivido “cuando el turno de tarde, ya anochecido, recibió información de la celebración de un botellón realizándose en mitad del campo en el que participaban un numeroso grupo de jóvenes”. Los agentes “no podían creerlo”, pues las condiciones no invitaban a ello: “Lloviendo, niebla que no dejaba ver a 5 metros, frío.... no podía ser”.

Tras el aviso los agentes se personaron en el lugar, a casi tres kilómetros por caminos del casco urbano, y cuando llegaron los jóvenes protagonizaron la estampida. “Multitud de chavales y chavalas que gritaban y corrían despavoridos nada más ver el coche patrulla, cayéndose, rodando monte abajo arrollándose, saltando alambradas de espino...”

Tal fue la situación creada, relata en perfil de Facebook ‘Policía Local Aracena NoOficial’, que los agentes desplazados “ni tan siquiera hicieron intento de seguirlos, para no causar aún más peligro”. Así, en un primer momento se limitaron a recoger los numerosos objetos personales que los participantes se habían dejado atrás en su “alocada huída”: chaquetones, bolsos con carteras, paraguas... y por supuesto las bolsas con bebidas alcohólicas, refrescos, hielos, chucherías, paquetes de vasos de plásticos, bebidas energéticas....

Una vez todo esto recogido, se iniciaron gestiones para evitar lo que en ese momento más preocupaba: “que algún chaval, con el miedo de querer escapar y la carrera, se hubiera hecho daño. Que alguno se hubiese desorientado en el monte en la más absoluta oscuridad que reinaba y las penosas circunstancias climatológicas y no volviese a casa esa noche. No estaba el campo como para pasar la noche allí”.

Tras innumerables gestiones, relatan los agentes, se empiezan a localizar chavales, rastreando a pie el monte, realizando llamadas telefónicas, monitorizando redes sociales. “No paramos hasta asegurarnos que todos durmieron esa noche en casa. Incluso el turno de noche siguió peinando la zona y dándole vueltas al asunto para estar totalmente seguros”.

Más allá de las sanciones que se impondrán a estos jóvenes o a sus padres, en caso de ser menores de edad, la Policía Local de Aracena asegura que eso es “totalmente secundario”, y en esta línea lanza una reflexión: “¿En qué hemos fallado? Creo que todos tenemos responsabilidad en lo acontecido. Las administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los centros de enseñanza, los padres, los jóvenes, la sociedad en general. Comprendemos perfectamente que la situación no es en absoluto fácil para los jóvenes, que sus instintos y sus hormonas les llevan a socializar y juntarse de esa manera, que no son conscientes de las personas que están sufriendo la enfermedad, de las que están muriendo, de la total ruina económica que todo esto nos está conllevando... no sabemos cómo explicárselo... volvemos a fallar”.

Los agentes lamentan que “no es la primera actuación de este tipo que tenemos, se repite con demasiada frecuencia”, de ahí que hagan esta reflexión, está “petición de colaboración” para que esto no se repita, y que “necesita la implicación de todos”.

“Nosotros seguiremos trabajando para evitarlo, pero sin los padres, sin las administraciones, sin los centros de enseñanza... es obvio que no es posible. Sobre todo nos da mucha pena ‘tener que estar corriendo’ detrás de quinceañeros que huyen de la policía cual delincuentes, y nada más lejos de nuestra voluntad que crear un daño mayor que el que tratamos de evitar en estas acciones”, finalizan.

Hay que recordar que Aracena está en una situación delicada en estos momentos por la incidencia del coronavirus. Hay un brote en la residencia de mayores Hogar Reina de los Ángeles que ha motivado incluso el traslado de una decena de usuarios a un centro de cuidados intermedios de la localidad y la incidencia en el municipio está disparada, según los últimos datos difundidos por municipios y roza los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.