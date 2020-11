El Recre, pendiente de nueva fecha contra el San Fernando

Tras el grave contratiempo de la suspensión del partido del pasado domingo entre el CD San Fernando y el Recreativo de Huelva, ahora es tiempo para intentar ponerse de acuerdo y buscar una fecha que no perjudique a ninguno de los dos clubes implicados y que se pueda recuperar ese encuentro perdido lo antes posible. En principio la mejor fecha disponible sería la de este próximo domingo día 13, ya que al no haber liga por partidos internacionales y porque la Federación dejó varias ventanas abiertas ante el temor de aplazamientos de partidos por Covid-19, sin duda podría ser un muy buen día para poder disputar dicho encuentro.

No obstante, la decisión de jugar está pendiente aún de la salud de los futbolistas del San Fernando, ya que al haber dado positivo uno de los miembros de su staff técnico, todos los futbolistas están desde el domingo y hasta nuevo aviso confinados en sus respectivos domicilios y a la espera de realizarse los test (ya sea PCR o antígenos) para determinar si hay algún positivo más en la plantilla o sólo ha sido la persona en cuestión.

Si no hubiera más positivos, la plantilla azulina podría volver a los entrenamientos pero si no fuera así, estarían en cuarentena y a la espera de nuevos test durante la semana, por lo que la fecha del encuentro ya se demoraría.

Contradicciones

Y mientras tanto, la plantilla del Recreativo sí puede entrenar con normalidad esta semana, ya que no mantuvo ningún contacto físico con el positivo por Covid, pero se mantiene a la espera de acontecimientos.

Lo que es cierto es que las versiones de ambos clubes siguen discrepando en el relato de los hechos, ya que desde el San Fernando se indica que comunicó en tiempo y forma a la Federación Española y al Recre del posible caso del positivo y desde el Decano se indica que se hizo demasiado tarde y con el perjuicio que ello ocasionó en el equipo, que se desplazó hasta San Fernando el domingo e incluso ya estaba dispuesto a saltar a calentar cuando conoció la noticia del Juez de Competición de la suspensión del encuentro. Es por ello que la Federación Andaluza ha abierto un expediente en este asunto y deberán ser los clubes los que aporten las pruebas para ver quién actuó bien y quién no.

Críticas

Además, el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Fernández, ha criticado al San Fernando indicando que “la persona que dio positivo no tiene licencia federativa y por lo tanto no debería mantener contacto alguno con los integrantes de la plantilla del San Fernando. No entiendo como tiene a un fisioterapeuta sin dar de alta y sin licencia, cuando la RFEF da unas subvenciones para eso, para dar de alta a sus empleados”.