En libertad el único detenido que seguía en prisión por el crimen de El Torrejón

El único de los seis investigados que permanecía en prisión por la reyerta mortal en El Torrejón que acabó con la vida de Ángel a mediados de septiembre ha quedado en libertad con cargos.

Según han confirmado a Viva Huelva desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva lo dejó el viernes en libertad provisional previo pago de una fianza de 5.000 euros.

De este modo, la defensa pidió la puesta en libertad y la Fiscalía no se opuso a su puesta en libertad previo pago de fianza, tras lo que la juez dictó el auto de libertad bajo fianza.

Como medidas cautelares, se le ha impuesto la prohibición de salida de territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia ‘apud acta’ semanal ante el Juzgado. Además, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a los familiares de la víctima y la prohibición de aproximación y residencia en el barrio donde ocurrieron los hechos.

Los familiares del fallecido han mostrado su “indignación” a este medio y han asegurado que recurrirán esta puesta en libertad. Además, temen que esta persona “se fugue” y no se haga Justicia con Ángel.

Por el momento, el Juzgado imputa a los seis investigados por este crimen un delito de homicidio. Dos de ellos declararon ante el juez el pasado 21 de octubre y a las puertas del Palacio de Justicia onubense se concentraron familiares de la víctima, que no dudaron en afirmar que “Ángel estaba sentenciado ese día, no le dieron oportunidad de sobrevivir, murió sufriendo”, según indicó entonces su hermano Antonio, que también relató que el resultado de la autopsia no deja dudas de que fue un asesinato, pues “tenía muchas lesiones de defensa, cortes y 27 lesiones en el cuerpo, principalmente en la espalda y las manos”.

Ángel fallecía el pasado 16 de septiembre a plena luz del día en la calle Begonia de El Torrejón en una reyerta vecinal. El motivo aparente, una gotera por un bajante.