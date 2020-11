Decepción en el comercio de Huelva y un SOS de la hostelería

Valoraciones muy duras, sin paliativos, las que han realizado desde la patronal empresarial, del comercio y de la hostelería onubenses sobre las nuevas medidas restrictivas de la Junta de Andalucía que entrarán en vigor este martes para intentar poner freno a un descontrolado coronavirus.

De un lado, Antonio Gemio, presidente de Huelva Comercio, ha indicado que “el comercio de Huelva valora negativamente las nuevas medidas impuestas por la Junta. La limitación de horarios y de movilidad es un palo más al comercio de proximidad, al comercio que representamos”.

“No entendemos cómo se puede obligarnos a cerrar a las seis de la tarde y el toque de queda hasta las diez de la noche. Ahí hay un margen de cuatro horas que no entendemos muy bien por qué”, lamenta Gemio.

Los comerciantes onubenses también echan en falta “lo que venimos diciendo a la Junta de Andalucía desde el mes de marzo: necesitamos ya un plan de rescate económico para el sector del pequeño comercio y lo necesitamos ya, no vale para el año que viene, ni siquiera para el mes de diciembre. Lo necesitamos ya, urgente, porque estas nuevas limitaciones tanto de movilidad como de horario van a suponer el cierre de miles de negocios en toda Andalucía”.

Por todo ello, ha hecho hincapié en su “decepción más profunda” con la Junta de Andalucía porque “qué menos que al presentar todas estas limitaciones, que vinieran acompañadas ya de un plan de rescate para el pequeño comercio”.

Más duro incluso se ha mostrado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Bares y Cafeterías de Huelva (Bareca), Rafael Acevedo, que advierte que “a este ritmo haremos un 25% de facturación anual bruta respecto al año 2019” y recuerda que “hemos perdido 2.800 empleos respecto al pasado ejercicio y con estas medidas difícil será mantener plantillas”.

Acevedo lamenta que “una vez más, seguimos siendo el sector más disciplinado y el más castigado, de nada nos vale hacer bien las cosas. Somos un lugar seguro, la tasa de contagio es de un 2,8%”, y pese a esto la realidad es más que complicada: “El 40% de la hostelería de la provincia de Huelva tiende a desaparecer en un plazo muy breve de tiempo, pues sin ayudas y con tantas limitaciones nuestras horas están contadas”.

El presidente de Bareca asegura que en el sector están “desesperados” y es que en prácticamente todas las comarcas de la provincia, como la Costa, el Condado, la Cuenca Minera, el Andévalo, la Sierra y pueblos de interior, “sus clientes son de otras localidades y van a perderlos a todos”. En esta línea afirma que “el cliente local es insuficiente, por tanto están abocados al cierre total, menuda sangría”.

Por último, en la línea de Huelva Comercio, ha remarcado que “sin ayudas, la hostelería va a quedar para el recuerdo”.

También desde la patronal, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), su presidente ha hecho hincapié en la necesidad de ayudas para los sectores afectados: “Si no queremos seguir estando en un bucle que más que sueño es una absoluta pesadilla de terror tenemos también la Administración tiene que tomar cartas en el asunto, no solo poniendo medidas sino también poniendo a disposición de las empresas algunas medidas que coadyuven a superar esta situación. Hay suficientes cargas impositivas ya en nuestro sistema burocrático en España, pero hay medidas impositivas que son afectas exclusivamente a la actividad, por el simple hecho de estar dado de alta. No tiene nada que ver con el nivel de facturación, y eso es una disposición de irresponsabilidad que le compete exclusivamente a las administraciones, y ahí es donde tienen que demostrar si tienen suficiente madurez para que pueda seguir perviviendo la actividad económica y empresarial a partir del día 23 de noviembre”.

José Luis García-Palacios ha hecho hincapié en la urgencia de estas medidas, que “hay que aplicarlas desde ya porque volverán a ser miles de puestos de trabajo los que se pierdan”.

Además, ha apelado a la responsabilidad individual: “Tenemos que hacer ese llamamiento al compromiso y cumplimiento por parte de la ciudadanía para que se respeten estas medidas. Hemos tenido que llegar a un punto donde van a desaparecer decenas de miles de empresas y centenares de miles de puestos de trabajo precisamente por el no acatamiento de unas medidas que, independientemente de valorar o no su validez y eficacia, lo que sí es cierto es que se han incumplido”.

Por último, ha recordado que la situación es muy complicada para algunos sectores, que “miran al futuro con una situación absolutamente que te rompe el corazón, de desesperanza, desasosiego y absoluto agobio en todos los aspectos. Sectores tan tocados como la hostelería, el comercio no esencial, el ocio, el turismo en general…”