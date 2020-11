La Junta dice que los datos del Covid en Huelva suben "sin freno"

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha advertido este miércoles de que los datos en la provincia de Huelva están subiendo "sin freno", después de que en los últimos 14 días se hayan diagnosticado 2.413 positivos, por lo que ha subrayado que hay que tomarse la situación "bastante en serio".

Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa, Verano ha recordado que los datos de Huelva han sido siempre "mucho mejores que los de otras provincias" estando "muy por detrás de los datos de otras de Andalucía y de España" pero que, ahora mismo, se está produciendo "una evolución bastante rápida", por lo que no se puede decir lo mismo".

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" individual, destacando que ahora mismo hay "más hospitalizaciones que en Almería", al tiempo que ha subrayado que "hay que ser conscientes de la gravedad del momento".

Con respecto a los 2.413 positivos, ha apuntado que es "una cifra inimaginable" en la primera ola de la pandemia en la provincia, que esta segunda ola está teniendo cifras "muy altas".

En este punto, Verano ha reseñado que la provincia de Huelva ha estado "muy bien y muy tranquila", pero "ahora mismo no", por lo que ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad" ya que considera que si no hay "responsabilidad personal" y no se cumplen las medidas, las mismas "no sirven de nada" y "al final va a repercutir primero en la salud de todos y luego en la economía y el empleo".

En cuanto a la presión hospitalaria, ha indicado que precisamente este miércoles la Consejería de Salud ha cerrado el Plan 4.500, que establecerá medidas por si hay que plantear hacer un refuerzo de camas fuera de los hospitales, aunque cree que en la provincia de Huelva "no va a ser necesario".

Así, ha señalado que está previsto y preparado un centro de evacuación para las residencias -tanto las de mayores como las de personas con discapacidad--en la residencia Frater en Huelva capital, "que ya está completamente limpia y puesta a disposición" para que se puedan separar los positivos de las personas no afectadas por covid "en las residencias que sea complicado sectorizar en el caso de que se dé un brote".

También se ha hablado con los hoteleros en el caso de que sean necesario "hoteles refugio". "Todo esto está avanzado", ha apuntando, añadiendo que este jueves hay una comisión de coordinación con los delegados territoriales para tener preparados "posibles centros que puedan hacer falta para otros ámbitos y actividades, por si la pandemia viniera un poco más grande de lo esperado".

SECTOR AGRÍCOLA

Por otra parte, Verano ha apuntado que están trabajando con el sector agrícola por los posibles contagios que se puedan producir en las fincas ya que se habían comprometido a hacer todos los test a los temporeros que vengan de fuera de la provincia de Huelva.

En este sentido, ha indicado que el sector está buscando posibles ubicaciones por si hubiera algún brote "grande" en una de las fincas, ya que en la guía que realizaron se recomienda, en caso de que se diera la circunstancia de tener que confinar a personas contagiadas y que no hubiera sitio en los espacios preparados para ellos.

"Estamos intentando adelantarnos a todos los posibles escenarios ya que la experiencia de la primera ola nos ha servido para tener previstas todas las posibles situaciones", ha reseñado.

RESIDENCIAS

En cuanto a las residencias afectadas en la provincia de Huelva, la delegada ha apuntado que la de Aracena, en la que hay "un brote muy importante", se ha medicalizado --con un servicio médico las 24 horas en la misma-- pero que los sanitarios han tomado la decisión de "no sacar a nadie de la residencia". Ya en la primera ola se separaron los afectados de las personas sin covid en la hospedería que cedió el Obispado de Huelva, pero ahora mismo "está bien sectorizado".

En este punto, ha reiterado que la residencia Frater está lista por si fuera necesario sacar a los positivos o los negativos y ubicarlos allí "con todas las comodidades posibles".

Con respecto a la de 'Cristo Roto' de Gibraleón y la de San Juan del Puerto, ha señalado que en esta última "ha sido complicada la sectorización porque las infraestructuras que tenía la misma "no permitía sectorizarla bien al ser más pequeña" y que en la de Gibraleón "no se ha evacuado a las personas por un decisión profesional".

RESTRICCIONES

Con respecto a mayores restricciones en Andalucía y que pudieran afectar a Huelva, la delegada ha señalado que el confinamiento "está encima de la mesa" aunque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "no tiene intención todavía de llevarlo a cabo" aunque "hay que plantearse todos los escenarios ante la posible evolución de la pandemia".

En este contexto, ha reiterado que Moreno ha dicho que va a esperar al día 9 de noviembre para ver si estas medidas que se han impuesto en Andalucía con las restricciones y el cierre perimetral de algunos municipios tienen "efectividad" y baja la incidencia, ya que sino "tendrán que tomarse decisiones más restrictivas".

Asimismo, ha incidido en que el presidente de la Junta reclama al Gobierno que tenga esas medidas previstas para un posible confinamiento "que parece que ahora mismo no están contempladas".