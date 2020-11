Se incrementan las dudas pese al primer triunfo del Recre

El fútbol son resultados y el Recreativo de Huelva logró su primera victoria de la temporada ante Las Palmas Atlético. Lo más importante sin duda son los puntos en juego pero hay formas y formas de ganar y desde luego que ni los jugadores, ni el técnico albiazul, Claudio Barragán, ni los socios y aficionados del Decano, quieren ganar más partidos esta temporada como el que se consiguió el pasado domingo.

El Decano, pese a marcar dos goles y dejar su portería a cero, se enfrentó a un rival muy débil, sin ninguna pegada arriba y plagado de chavales de menos de 20 años, que le quitaron la posesión al cuadro albiazul durante casi 80 minutos y de no ser por su ineficacia en ataque, el resultado podría haber sido bien distinto.

Soluciones

Y es que aunque el técnico, Claudio Barragán, no deja de cambiar el equipo en busca de soluciones, sus futbolistas no acaban de dar el rendimiento que se le presupone a una plantilla con tanta calidad y experiencia en muchos casos y es que el Recreativo a día de hoy dista mucho de ser un candidato no sólo al ascenso sino a aspirar a estar entre los mejores de su grupo.

El Decano sigue mostrando muchos más defectos que virtudes en su juego y así es imposible que vaya a ganar muchos partidos esta temporada. De lo poco positivo que se puede entresacar del último choque ante el filial de Las Palmas es que esta vez al Recre le hizo falta generar muy pocas ocasiones de gol para ver portería, ya que en dos zarpazos, uno en cada parte, hizo gol y además anotando los delanteros centros, lo que supone de moral para los jugadores que deben llevar el peso ofensivo del equipo. Pero por lo demás, malas sensaciones en una plantilla que no es capaz de dominar los encuentros, de llevar el peso del juego, de ponerle pausa al juego y de dominar todos los tiempos del fútbol. Si a eso le sumamos que en defensa sigue teniendo lagunas, apaga y vámonos.

El Recreativo no está bien y tanto desde dentro como desde fuera se sabe que este equipo no puede aspirar a lo máximo si sigue manteniendo esta línea, aunque bien es cierto que se aprende y se corrige mucho más con las victorias que con las derrotas y el Recre al menos juega mal pero gana. Ahora le queda mejorar y mucho en su juego.