Llega la primera reválida para el Recreativo de Huelva

Es muy pronto en la tercera jornada de liga para hablar de finales cuando queda toda la temporada por delante, pero en el actual formato de competición, donde hay mucho más en juego que el ascenso o descenso de categoría, el Recreativo de Huelva tiene mucho más que un partido este domingo ante el colista de su grupo, Las Palmas Atlético.

El conjunto albiazul, que sólo ha sumado un punto de los seis primeros en juego, no tiene más excusas para sumar su primera victoria de la temporada y al menos ganar en tranquilidad de cara a próximos encuentros. Todo lo que no sea ganar, desatará la primera gran crisis de este proyecto deportivo y a las primeras de cambio, por lo que los futbolistas son conscientes de que la presión comienza a ser importante y que el Recre ya no puede tener más tropiezos y mucho menos como local.

A eso se le suma el hecho de que enfrente estará un rival con jugadores muy jóvenes, Las Palmas Atlético, que todavía no ha estrenado su casillero de puntos y aunque tiene calidad en sus filas, todavía no se ha adaptado a la categoría y eso lo está acusando en demasía.

El Recre no se puede permitir más deslices en el inicio de la liga si quiere aspirar a lo máximo, o al menos estar entre los mejores de su subgrupo, algo que de momento está alejado de alcanzar. Las buenas sensaciones por nombres y fichajes de este pasado verano para conformar la nueva plantilla no están terminando de dar el rendimiento esperado y el equipo está muy por debajo de lo que se esperaba antes de se iniciar la competición. Se da el hecho, además, de que por segunda semana seguida el Decano jugará como local, un aspecto del que se debería aprovechar al jugar en su estadio y con poco público pero sí mucho más adaptado.

Enfermería

De cara a este encuentro, el técnico recreativista, Claudio Barragán, seguirá sin poder contar con toda su plantilla, ya que tanto Alberto Martín como Matheus Santana siguen trabajando al margen de sus compañeros y están descartados para este partido, mientras que mejores noticias llegan con Luis Madrigal y Diego Jiménez, que no pudieron jugar por molestias físicas ante el Algeciras pero ya están integrados al grupo con total normalidad.