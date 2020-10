El Recreativo se mete otra vez en problemas al inicio

El Recreativo de Huelva está condenado al sufrimiento y así lo demuestran los datos en las últimas cinco temporadas en Segunda B. Salvo la 2018/19, donde estuvo a punto de ascender a Segunda, el Decano no es capaz de adaptarse a esta categoría y ya lleva cuatro temporadas, con la actual, en la que no comienza bien y al final lo termina pagando, dejando de mirar hacia arriba para no complicarse y mirar hacia el pozo de Tercera división.

Este domingo en su regreso al Nuevo Colombino tras siete meses de ausencia debido al Covid-19, el Decano sufrió su primera derrota de la temporada, y lo peor de todo, sigue generando muchas dudas en su juego y aunque tuvo unos primeros 20 minutos muy aceptables, fue de más a menos, perdió el centro del campo, desapareció en ataque y en defensa, no cerró bien los espacios y tras el gol encajado en el 57 de Serrano, no fue capaz de revertir la situación por muchos cambios que intentó Claudio Barragán desde el banquillo.

Y hablando de cambios, hasta cuatro hizo en el once titular respecto al debut en Sanlúcar de Barrameda, dejando en el banquillo a Morcillo y Alberto Quiles y hasta en la grada a Diego Jiménez y Madrigal y metiendo en el once a Leal, Jesús Valentín, David Alfonso y Sillero.

El Recre comenzaba enchufado el partido y la primera ocasión clara fue para Seth, que robó el balón a un contrario y disparó raso desde fuera del área, aunque el balón se fue fuera por poco. El Recre se mostraba activo en ataque con otro disparo de falta de Víctor Barroso alto en el minuto 9 y en defensa no tenía complicaciones con una línea central nueva con Leal y Valentín en el once titular. En el 12 un gran centro de Moha raso a punto estuvo de encontrar a Seth pero no terminó de conectar con la cabeza.

Se llegaba al primer cuarto de hora y el Recre llevaba el control del juego aunque le faltaba culminar las jugadas. El Algeciras aparecía por primera vez sobre el área del Recre con un centro bombeado y dividido sobre Álvaro Romero, que reclamó penalti de Alfonso pero que el colegiado no señaló. A raíz de esa jugada el partido cambió con un Algeciras que le quitaba el balón al Recre, que no sacaba fluido el balón desde atrás y que no llegaba ahora en ataque. En el 33 Alcázar la volvía a tener pero Nauzet le tapaba bien los espacios en un partido que cambiaba de rumbo. Y sin goles se llegaba al descanso con un Recre a ráfagas con buenos momentos y otros en los que sufría en demasía.

A contracorriente

Tras la reanudación, la primera ocasión de peligro la tuvo el Algeciras pero el disparo de Serrano lo sacaba bien colocado Nauzet. Barragán movía su banquillo y daba entrada a Zsymanoswki por Moha, que apareció poco en la primera parte. Y en el 57 llegaba el primer tanto del partido, cuando en una buena jugada de ataque del equipo gaditano, el golpeo de Serrano se coló por toda la escuadra de Nauzet que poco pudo hacer por evitar el gol.

Barragán hizo doble cambio dando entrada a Chuli y Yaimil Medina por Víctor Barroso y Sillero y minutos más tarde daba entrada a Alberto Quiles por Seth y se la jugaba en ataque, dando entrada a José Carlos por José Antonio González. El Recre fue con todo al final y dispuso de varias ocasiones claras pero en ninguna de ellas acertó y paga muy caro su mal inicio de liga.

Así es imposible que el Recre pueda aspirar esta temporada a cotas altas.