Primera prueba seria del Recreativo en casa ante el Ageciras

Llega el momento de la verdad para el Recreativo y aunque ya debutó el pasado domingo en tierras gaditanas ante el Atlético Sanluqueño dejando más sombras que luces en su rendimiento, ahora sí que empieza de verdad esta temporada tan particular. Y empieza de verdad porque el Decano se estrena siete meses después sin poder competir en el Nuevo Colombino debido al Covid-19 y ante un reducido grupo de socios (800) pero con miles de aficionados siguiendo sus evoluciones a través de la televisión o la radio.

Los jugadores del Decano que saben que en casa la afición es un plus más para competir en la categoría de bronce, se tendrán que conformar de momento con poder competir ante un reducido grupo de privilegiados, aunque la exigencia será la misma haya o no más apoyo desde la grada. El Recreativo está obligado a ganarle al Algeciras este domingo a partir de las 17.00 horas y lo está porque es un grande de su grupo y por ende de la categoría. Y aunque los nombres y las plantillas sirven para poco y no así la demostración jornada a jornada de que el grupo conformado da o no resultados, lo cierto es que el Recreativo no es cualquier rival en Segunda B y mucho menos cuando lo hace como local.

Enchufados

Es por ello que durante la semana y aunque muchos de los integrantes del actual plantel saben de sobra lo que significa jugar en el Nuevo Colombino y defender el escudo del Recreativo, el domingo lo sabrán aquellos que debutan por primera vez en Huelva y miles de aficionados detrás apoyando.

En una temporada donde los subgrupos son muy reducidos de equipos, los errores se van a pagar muy caro y al menos en casa el Recre debe ser el más fuerte de sus competidores y luego fuera ir arañando todos los puntos que pueda.

Claudio Barragán, técnico albiazul, sabe que facilidades no se pueden dar ninguna y por ello está mentalizando a sus futbolistas de que este domingo la primera victoria de la nueva temporada se debe quedar en casa. Mimbres y plantilla tiene para ello, ya que salvo algún contratiempo de última hora, todos los jugadores están disponibles para el técnico valenciano, que decidirá cuál es el mejor equipo para superar a un humilde pero combativo Algeciras.