Aiqbe reclama el desdoble del túnel de San Silvestre para mantener su liderazgo

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), Carlos Ortiz, ha reclamado este juevesla ejecución del desdoble del túnel de San Silvestre, una infraestructura clave para que la industria onubense pueda mantener "su empuje, liderazgo y volumen de inversión".



Lo ha hecho primero de los desayunos informativos organizado por la Plataforma por el Túnel de San Silvestre, donde ha advertido de que la falta de desdoble del túnel de San Silvestre pone en peligro los 8.700 millones de euros de inversión y 9.800 empleos que generó la industria en 2019.



En su discurso, Ortiz ha hecho hincapié en que el desdoble del túnel de San Silvestre "precisa de una solución inmediata" y que gracias a él "nuestra industria podrá seguir demostrando su empuje y liderazgo para con la provincia de Huelva".





Un acceso seguro al agua es, según ha explicado, "una condición sine que non para alcanzar estos objetivos".En el caso del sector industrial onubense, las empresas de Aiqbe consumen anualmente unos 18 hm3, lo que supone un 8 % del volumen total de agua que circula por el túnel.Por su parte, los representantes de la Plataforma por el Túnel de San Silvestre han recordado que esta infraestructura afecta al "85 % de la provincia de Huelva en todos los sectores: agrícola, turístico, industrial... y el que más nos toca de cerca a todos, el abastecimiento humano".Un problema en el túnel significaría que "el único agua disponible sería el almacenado en El Piedras, que hoy está a un 30 % de su capacidad, lo que supone una reserva de no más de 20 o 25 días para uso casi exclusivo de los núcleos urbanos. Esto sería un desastre para la economía de Huelva".Por ello, han exigido que "en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) venga una partida para el desdoble del túnel y se pueda sacar la obra a ejecución".El presupuesto del desdoble es de 60 millones de euros, "que venga incluido en los PGE es la única opción que nos haría pensar que el Gobierno de la nación apuesta por Huelva y las necesidades de la provincia de Huelva. Cualquier otra propuesta sería volverse a reír de todos los usuarios de la provincia de Huelva".El túnel de San Silvestre, según ha puesto de manifiesto la Plataforma, "no tiene una alternativa hidráulica posible. Si el túnel se colapsa hoy no hay un plan B para que el agua de los pantanos del Andévalo y el Chanza nos llegue al resto de la provincia de Huelva".