Fertiberia defiende la solvencia de su proyecto para los fosfoyesos

Fertiberia ha presentado este jueves Restore 20/30, el proyecto para la regeneración de las balsas de fosfoyesos en la marisma de Huelva, defendiendo su solvencia y su viabilidad y remarcando que "recoge la experiencia acumulada perfeccionándola, lo que la convierte en una iniciativa pionera en el mundo".



El proyecto se desarrollará en las 720 hectáreas actualmente ocupadas por dichos apilamientos, moverá una inversión superior a los 65 millones de euros y creará más de 100 empleos directos e indirectos, principalmente durante los diez años de la fase de restauración activa del proyecto.



El acto de presentación ha contado con la presencia del presidente de Fertiberia, Javier Goñi, quien ha destacado que "Restore 20/30 es un proyecto prioritario y estratégico para la compañía que, además, supone la culminación de casi diez años de esfuerzo, en los que han colaborado las empresas y los técnicos más experimentados y en los que hemos analizado todas las variables posibles hasta conseguir no solo el único proyecto viable, sino el mejor documentado científicamente".



"El nombre de Restore remite a la restauración de los apilamientos de fosfoyeso, como no podía ser de otra manera. Y 20/30 se refiere a la década en la que queremos llevar a cabo el proyecto, la década de 2020 a 2030, y también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con los que el proyecto está plenamente alineado", ha añadido Javier Goñi.



Por su parte, el director industrial de la compañía, David Herrero, que ha sido el encargado de presentar el proyecto desde el punto de vista técnico y científico, ha destacado que el fosfoyeso es un subproducto de la fabricación de fertilizantes, reconocido como residuo no peligroso y que cuenta con una radiación natural con niveles similares o inferiores a los de otros minerales como el grafito; a la vez que ha apuntado que las balsas de Huelva contienen 76 millones de toneladas, lo que supone "menos del 2 % de los depósitos mundiales existentes".



Para su proyecto, Fertiberia no solo recoge la experiencia de las principales restauraciones que se han realizado hasta ahora, sino que "la enriquece y perfecciona para realizar una iniciativa que será pionera en el mundo, apostando por un sellado perimetral para evitar que el agua entre en contacto con la zona sellada, un sistema de nivelación y de escorrentía de aguas pluviales, para que no existan erosiones en la cubierta vegetal, y un riguroso plan de seguimiento y control", que se prolongará hasta 2070.



"Aunque el primer documento es de 2014, a lo largo de los últimos años ha sido perfeccionado profundamente para realizar un proyecto emblemático en este sector", ha incidido, remarcando que ha sido evaluado por 25 organismos públicos y se ha dado respuesta a 1.345 alegaciones.



Tras recibir la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el objetivo de la compañía ahora es lograr los permisos y autorizaciones pendientes por parte de las autoridades competentes para comenzar cuanto antes una iniciativa que se compone de dos fases: un periodo estimado de diez años para el encapsulado, a los que seguirán otros 30 años de seguimiento y control.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado este jueves las aportaciones que Fertiberia ha añadido para mejorar su proyecto para restaurar las balsas de fosfoyesos, por lo que se ha mostrado convencido de que "se abre una nueva perspectiva" para Huelva.

Así lo ha puesto de manifiesto Cruz a preguntas de los periodistas sobre la presentación este jueves por parte de Fertiberia de su proyecto.

En este punto, el alcalde ha remarcado que el proyecto, tras conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte del Ministerio, queda pendiente de otros trámites administrativos como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que corresponde a la Junta y una vez esté este paso se procede a la licencia de obra, que compete al Consistorio, el cual se pronunciará cuando corresponda.

Asimismo, Cruz ha explicado que aún queda el informe de Seguridad Nuclear, así como falta un estudio relativo al impacto sobre la salud del proyecto, enmarcado dentro de la AAI, y el informe de compatibilidad urbanístico que corresponde al Ayuntamiento. Se trata, por tanto, de diversos trámites, pero el alcalde ha valorado que el proyecto cuente ya con la DIA que se basa "en criterios científicos, no políticos".

Por ello, ha indicado que el proyecto debe abordarse ahora por el Comité de Expertos, establecido dentro de la Mesa de Participación de los Fosfoyesos, toda vez que ha resaltado que se estén dando "pasos" que propician "pensar en el futuro" de Huelva.

Finalmente, Cruz ha destacado que el proyecto "dista" mucho de lo presentado inicialmente por la empresa que en estos años ha ido añadiendo aportaciones para su mejora.