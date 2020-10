“Ángel estaba sentenciado, no le dieron oportunidad de sobrevivir”

Este miércoles estaban citados a declarar dos de los seis investigados por la muerte de un vecino de El Torrejón en una reyerta a navajazos el 16 de septiembre.

Los familiares del fallecido, Ángel, piden justicia y con ese fin acudieron este miércoles, carteles en mano, a las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva, para pedir que la muerte de Ángel no caiga en el olvido.

“Pedimos justicia porque Ángel estaba sentenciado ese día, no le dieron oportunidad de sobrevivir, murió sufriendo”, indica su hermano Antonio, que asegura que el resultado de la autopsia no deja dudas de que fue un asesinato, pues “tenía muchas lesiones de defensa, cortes y 27 lesiones en el cuerpo, principalmente en la espalda y las manos”.

Pese a lo que indica Antonio, por el momento el Juzgado de Instrucción 3, que se ha hecho cargo del caso, imputad a los seis investigados un delito de homicidio.

Cuatro ya habían acudido a sede judicial a declarar y faltaban dos, que lo hicieron este martes. Tras testificar ante el juez, siguen en libertad con cargos pero con la obligación de personarse cuando les sea requerido, pese a la petición de la acusación particular de prisión preventiva.

De los siete investigados, sólo hay uno en prisión preventiva, según han indicado a Viva Huelva fuentes judiciales.

La familia de Ángel dice que no va a parar hasta que se haga justicia, en la que sigue creyendo. “Confiamos en la justicia, porque si no, no tenemos nada. Es nuestra esperanza y fuerza para seguir adelante”, indica Antonio.

Ángel fallecía el pasado 16 de septiembre a plena luz del día en la calle Begonia de El Torrejón en una reyerta vecinal. El motivo aparente, una gotera por un bajante.