Las peluquerías de Huelva, de luto por un IVA asfixiante

Son unos negocios muy cercanos a la ciudadanía, transmisores del día a día de un municipio, y es que no hay nada como acercarse a una peluquería para ponerse al día de lo que pasa en el barrio. Sin embargo, este martes han echado el cierre durante unas horas y se han vestido de luto porque anticipan que el sector está tocado de muerte y no sobrevivirá si el Gobierno no les reduce el IVA.

Por ello, en torno a unos 300 representantes del millar de salones de peluquería e imagen personal que hay en la provincia de Huelva se han concentrado ante el Ayuntamiento capitalino para alzar la voz y pedir al Gobierno una vuelta al IVA reducido, ese que le arrebataron en 2012.

Sergio Bustos, presidente de la Asociación de Peluquerías de Huelva y Provincia y de Imagen Personal, ha explicado al respecto que “es una reivindicación que llevamos luchando desde 2012, por la vuelta al IVA reducido en el sector de la imagen personal. No puede ser que seamos considerados, y se ha visto ahora en las medidas extraordinarias de la pandemia, una actividad esencial para la higiene de las personas y que estemos tributando al tipo general”.

Y la situación se ha agravado aún más con la pandemia. “Todos sabemos que las peluquerías han sido muy demandadas, se nos ha casi obligado a abrir para atender la demanda de la sociedad y hemos sufrido mucha tensión. Y con las restricciones en la producción, nos ha repercutido mucho, y más con el margen comercial tan estrecho que tenemos, más reducido aún por el coste de seguridad y protección”.

La situación no pinta bien para el sector. De hecho, Bustos advierte que ya han cerrado ya algunos negocios y “estamos en riesgo de perder el 50% de los trabajos porque somos autónomos y pequeñas empresas”. “Es terrible esta situación y no podemos sostenerla mucho más tiempo”, añade al respecto.

Por eso este martes se han vestido de negro y han cambiado los secadores por las pancartas: “Vamos de negro en representación del luto por la muerte de los salones de imagen personal por este IVA que estamos pagando”, ha sentenciado Bustos.