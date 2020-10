Punto insulso en el debut liguero del Recre

Malas sensaciones en el debut liguero del Recreativo de Huelva en Sanlúcar de Barrameda, en un partido en el que fue de menos a más pero donde le falta circulación de balón en ataque y más contundencia en defensa, sobre todo a balón parado. Diego Cervero adelantó a los locales en el 22 y Dani Molina empató con un golazo en el 43 pero hasta dos goles le fueron anulados al Sanluqueño por parte del colegiado, que fue muy discutido.

De cara al primer partido de liga, Claudio Barragán, técnico albiazul, apostó por un once con algunas sorpresas, ya que Alberto Martín no llegó ni a vestirse y el centro del campo lo formaron Dani Molina y José Antonio González, con Seth y Quiles en punta y Moha Traoré y Víctor Barroso por las bandas. Los primeros compases no fueron buenos para el Decano, ya que el Atlético Sanluqueño se plantaba mejor en su terreno de juego y en el segundo saque de esquina, en el minuto 9, Álex Cruz fallaba en el área chica en la primera ocasión clara para el bando local.

El primer cuarto de hora era de dominio gaditano con Geijo y Cervero activos en ataque y con varios saques de esquina ante un Recre donde no aparecía ni su centro del campo ni sus jugadores de ataque. En el 22 llegaba con justicia el primer tanto local, cuando en una falta lateral botada por Carrión, el rechace de Nauzet lo cazaba el veterano Diego Cervero, que lo mandaba al fondo de la red y ponía por delante al equipo gaditano.

El Recre entraba mal al partido y lo pagaba caro llegados casi a la media hora de juego. El equipo de Barragán sólo aparecía a balón parado, cuando en una serie de saques de esquina consecutivos, Dani Molina lo metía muy cerrado y a punto estaba de hacer gol olímpico pero Isma Gil despejaba y el rechace lo mandaba fuera Seth.

Pero rozando el descanso cambiaba el partido, ya que del posible 2-0 para el equipo local por un remate de Álex Cruz al fondo de las mallas que fue anulado previamente por falta, llegaba el tanto del empate con un magnífico golpeo bien colocado de Dani Molina que se colaba en la portería gaditana a pesar de la estirada de Isma Gil y al menos le daba respiro a un Recre con muy malas sensaciones en la primera mitad.

Cambios

Pese al gol, a Claudio Barragán no le gustaba el partido de los suyos y tras el descanso hizo dos cambios en su equipo, con la entrada de Leal por Morcillo y Sillero por Quiles. Dani Molina la tenía nada más comenzar la segunda parte pero esta vez Isma Gil sí le sacaba el segundo tanto al onubense. El Recre era otro y tras una galopada de Víctor Barroso a la contra, Sillero la tenía para poner por delante a su equipo, pero su remate se le iba fuera. Pero fue un espejismo porque al Recre le faltaba circulación de balón y aunque su rival se mostraba muy cansado, marcó otro gol en el descuento y le fue anulado por presuntas manos, lo que enfadó y mucho al equipo y la afición local. El Recre debe mejorar y mucho.