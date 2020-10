Cerca de 40 casos en Cortegana tras un fin de semana de confinamiento voluntario

El municipio serrano de Cortegana ha pasado el primer fin de semana de confinamiento voluntario, a instancias del Ayuntamiento, tras dispararse los contagios de coronavirus. De hecho, en un municipio que no llega a 5.000 habitantes, habría ahora mismo entre 30 y 40 casos, y las cifras no paran de crecer.

Así lo ha asegurado este domingo la alcaldesa, Virginia Muñiz, a través de un vídeo en la página de Facebook del Consistorio, en el que explica que es una cifra extraoficial, dado que "no tenemos información oficial por parte de la Delegación de Salud ni si están actualizando los datos en las páginas oficiales de la Junta". No obstante, "en el Ayuntamiento no paramos de recibir informaciones sobre el aumento de casos positivos, y en muchas ocasiones son las propias personas que se realizan las pruebas y obtienen un resultado positivo las que se ponen en contacto".

La alcaldesa, que insiste en llamar a la "responsabilidad individual" y a "extremar las medidas de prevención y protección", ha agradecido la "actitud de responsabilidad y colaboración" de los vecinos durante todo el fin de semana, "desde que el viernes recomendáramos el confinamiento voluntario debido al empeoramiento de la crisis sanitaria en el municipio".

Por parte del Ayuntamiento, se han cerrado varios servicios, se han aplazado o suspendido actividades y se han intensificado las labores de desinfección de puntos estratégicos del municipio, donde se producen más aglomeraciones de personas. Además, los establecimientos públicos también han echado el cierre, un gesto que ha alabado la alcaldesa: "Quiero agradecer muy especialmente a los propietarios de establecimientos de hostelería y otro tipo de comercio por adherirse también a la recomendación de cerrar sus locales".

Ahora sólo espera que sea la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto. Así, espera que a lo largo de la semana se actualicen los datos oficiales, así como indica que desde el Ayuntamiento "estamos a la espera de las medidas que en su caso tendrá que tomar la Junta en función de cómo vaya evolucionando la situación".