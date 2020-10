Zamora se reivindica

El secretario técnico del Recreativo de Huelva, Juan Antonio Zamora, ha hecho balance del mercado de fichajes que acaba de cerrar y se ha mostrado satisfecho con la plantilla confeccionada. “Estoy contento con la plantilla, el periodo ha sido muy largo desde que se paró la competición por la pandemia y luego sin saber cuándo íbamos a empezar y las limitaciones económicas además que también han influido. Nos hemos sabido amoldar bien, hemos trabajado muchísimo y la valoración es positiva porque hemos podido conseguir lo que queríamos”.

En cuanto a las posiciones por cubrir en algunos puestos reconoció que “la intención era doblar todos las posiciones, pero también contábamos con el rendimiento de los canteranos y para el míster ha sido una satisfacción ver cómo los chavales han rendido y ha preferido reforzar otros puestos, para mí no ha sido una sorpresa que los chavales hayan rendido. Veo la plantilla compensada con todos los puestos cubiertos y con competitividad en las posiciones”.

Finalmente no se pudo hacer el delantero centro y se trajo a un extremo, a lo que Zamora reconoció que “estábamos buscando perfiles claros para unos puestos pero el mercado está como está y luego se han presentado posibilidades como la de Dani Molina, que ha hecho una temporada tremenda en Segunda B, y con Alexander se abrió una posibilidad en el último día de mercado y no podíamos dejar pasar esa oportunidad porque es un jugador que está por encima de la categoría y llega en condiciones óptimas”.

Contencioso

Y sobre la polémica por el fichaje de Cedric, afirmó que “lo vi por vídeos y lo consideré importante para nuestro proyecto. Me puse en contacto con el club belga y con su representante y cerramos unas condiciones en las que primero no llegamos a un acuerdo pero luego hubo entendimiento. Se firmó el contrato de cesión con el club, nosotros y el jugador lo firmamos pero el Mouscron no lo devolvió firmado y a partir de ahí ya nos enteramos que estaban negociando con otro club (el Racing de Santander), que les ofrecía más que nosotros y ellos han actuado como todos sabemos. El club es el que tomará las medidas que estime oportunas”.

En cuanto al objetivo del equipo, prefiere ser cauto: “El Recre aspira a poder centrarse en el día a día. Vamos a competir y a dignificar el escudo que llevamos y si no nos clasificamos para la nueva competición, la Segunda Pro, será porque otros equipos lo habrán hecho mejor que nosotros. Hay mucha gente peleando en el día a día en este club para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo y logremos lo máximo”.