Tensión y preocupación entre los pacientes a las puertas de Dentix en Huelva

A Inmaculada y a Elisa les tendrían que haber quitado el aparato en marzo. Primero fue por el estado de alarma, luego porque aún no había ortodoncista en la clínica. Desde entonces, siguen esperando. Caty, por su parte, sigue pagando el préstamo de miles de euros para la ortodoncia de su hija y otra intervención propia, pero nadie las trata ahora.

Son los testimonios de algunos de los afectados por la quiebra de Dentix, que este jueves se agolpaban a la puerta de la clínica de la calle Concepción de Huelva para intentar hablar con un responsable, algo que no pudo ser porque por allí sólo apareció la recepcionista. La única que dio la cara y capeó, como puso, a unos afectados que nadan entre la tensión y la preocupación, al temer que sus tratamientos se queden a medias y pierdan el dinero invertido o incluso tengan que seguir pagando por nada.

Tras reclamar sus historias clínicas, que les fueron entregadas, muchos solicitaron una hoja de reclamaciones, y según relataron a Viva Huelva, están pensando poner una denuncia.

Es el caso, por ejemplo, de Inmaculada, que reconoce que todo esto “me está costando la salud”. Y es que tras gastarse 2.000 euros, ahora ha acudido a otro especialista que le advierte que van a tener que quitarle la ortodoncia, hacerle un par de intervenciones y “ponerme otra ortodoncia nueva y volver a empezar”. Otros 1.700 euros en plena situación de crisis por la pandemia.

Inmaculada ya lo había pagado todo pero Elisa, por ejemplo, que solicitó a través de su madre un crédito para su ortodoncia y otro tratamiento para la progenitora, tiene que hacer frente a un préstamo de 8.000 euros, por no hablar de la situación de su boca: “Me tenían que quitar los brackets en marzo y no me ha visto nadie, tengo la boca reventada”.

Dentix, con dos clínicas dentales en Huelva, se ha declarado voluntariamente en concurso de acreedores, dejando en jaque a cientos de onubenses que ya se temían lo peor tras las largas de la empresa durante el confinamiento.

En el departamento de Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva ya se han recibido diez reclamaciones, pero esto es solo es el principio.

Facua

Rubén Sánchez, portavoz de Facua ha indicado a Viva Huelva que lo primero que deben hacer estos afectados es reclamar sus historiales médicos. En el caso de que ya tuvieran el tratamiento pagado, deben personarse en el proceso concursal, aunque advierte que “no habrá dinero para todo”.

Si el tratamiento estaba financiado, hay mejores perspectivas, ya que “pueden paralizar el pago, pero previa notificación a la financiera de que “se deja de pagar porque no están recibiendo el tratamiento”.

Facua ha creado una plataforma de afectados a la que ya se han unido más de 1.600 pacientes.