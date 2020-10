El alcalde de Bollullos pide a la población que restrinja sus movimientos

El alcalde de Bollullos Par del Condado (Huelva), Rubén Rodríguez (PSOE), ha solicitado "encarecidamente" este martes a la ciudadanía de su localidad que "restrinja los movimientos sociales y salgan lo imprescindible" después de que el municipio haya registrado 59 casos nuevos en 14 días, 21 de ellos en los últimos siete días, llegando a sumar un total de 105 casos desde que comenzó la pandemia del Covid-19, según los datos del informe diario de la Consejería de Salud y Familias.

De este modo, el municipio se ha convertido en el segundo pueblo de la provincia con más casos después de Lepe, que acumula un total de 124, pero la localidad condal es la que más ha registrado en los últimos 14 días, solo por detrás de la capital, con 94 positivos, y se ha convertido en el pueblo con mayor número de contagios del Condado.

Así, en declaraciones a Europa Press, el regidor ha indicado que "prácticamente todas las semanas" el Consistorio saca un bando con medidas y ha reiterado a la ciudadanía su petición de que "eviten todo tipo de eventos sociales y celebraciones", sobre todo en sitios cerrados, "porque el 90 por ciento de los casos vienen por ahí".

En este sentido, ha subrayado que hasta que no se deje de congregar gente en eventos sociales "por mucha recomendaciones que se hagan en el ámbito de las competencias municipales, si hay movimiento y concentración de personas, los contagios van a seguir".

Además, el Consistorio ha intensificado la vigilancia policial porque "se han detectado movimientos en solares y locales alquilados por jóvenes, a los que se van cuando cierran los bares" y "entre esto y las celebraciones, están produciéndose los positivos todas las semanas", ha dicho.

A pesar de ello, el primer edil ha apuntado que los datos no están actualizados ya que "hay más curados de los que recoge el parte" en el que se registran 14 desde que comenzó la pandemia, un dato que, según Rodríguez, "no es real" por las informaciones que conoce del centro de salud de la localidad, que además, "se encuentra desbordado".

Por ello, ha incidido en que "es una situación complicada" porque al no poder actualizarse lo datos diariamente con respecto al número de curados, "la imagen fiel de positivos activos no es la real" por lo que no saben si la tasa de contagios que recoge el parte "es totalmente como aparece".

En este contexto, Rodríguez teme que la localidad pueda acabar teniendo que tomar medidas de confinamiento como ha ocurrido en Casariche (Sevilla), lo que, a su juicio, supondría una situación "nefasta" para la localidad y para la hostelería, pero considera que "si todo el mundo no pone de su parte no habrá otro remedio que decirle a la gente que se quede en casa y solo salga a trabajar".

En este punto, el regidor ha subrayado que, de momento, el Ayuntamiento ha clausurado y precintado todos los parques y plazas públicas y parques infantiles, añadiendo la prohibición de ocupar los bancos públicos que asimismo se han precintado, así como se ha clausurado y precintado el Parque Municipal, salvo la entrada para el kiosko, entre otras medidas.

Finalmente, desde la Alcaldía han insistido en que "se extremen las precauciones" y se atienda a todas las prohibiciones y recomendaciones de los bandos municipales, así como a las prescripciones legales determinadas por la autoridad autonómica y estatal.