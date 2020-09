“La crisis sanitaria ha vuelto a colocar la cultura como algo secundario”

Para el artista palmerino, la escultura es algo más que una expresión artística, es el principio y el final, “una forma de vida, de ser, de estar”. Dentro de pocos días, desde el 6 de octubre y hasta el 31 de ese mes, los onubenses tienen la oportunidad de disfrutar de parte de su obra en una muestra colectiva, ‘(Es)cultura liberada’, comisariada por María JL Hierro dentro del Otoño Cultural Iberoamericano. Con esta muestra se intenta dar visibilidad a las esculturas ‘encerradas’ durante el confinamiento de nueve artistas.

¿Qué es para ti la escultura?

–Todo. Entiendo la escultura como una forma de vida, una forma de ser y de estar. Es mi medio natural, allí donde me expreso con total libertad.

¿Qué te llevó a ser escultor?

–La casualidad me hizo tropezar con un trozo de barro a los 15 años, desde ese momento tuve claro lo que quería ser. Entre de aprendiz en el taller de Joaquín Moreno Daza y ahí empezó mi formación en serio. Luego hice Bellas Artes en Sevilla y en Cuenca y una vez que terminé, empecé a trabajar.

¿Cómo ha evolucionado tu carrera artística? ¿Cuáles son tus logros?

–Mi carrera siempre ha estado muy supeditada al encargo, pero lejos de suponer un inconveniente, lo veo como un reto. Hago el encargo mío y lo llevo a mi forma de expresión. Pero es quizás en mi obra más personal donde juego más con la frescura y expresividad que me caracteriza. Esta forma de expresión suelta e indeterminada, con el tiempo, ha ido cobrando un mayor protagonismo. En cuanto a mis logros, sin duda alguna, mi mayor logro es vivir de la escultura, vivir de mi pasión.

¿Cómo es tu proceso creativo, desde la idea hasta la producción de la pieza?

–La experiencia me ha hecho entender que lo más acertado es enfrentarse a la pieza con el menor ‘prejuicio’ posible. Por eso, en la medida de lo posible, intento prescindir de bocetos y demás. Me gusta dejarme llevar y que la pieza vaya cogiendo su propia dinámica.

¿Algún referente o influencia clave para tu trabajo que te gustaría destacar?

–Como todo artista andaluz, hay un trasfondo barroco importante en lo que a forma de entender el arte se refiere. Si bien es verdad, es precisamente un escultor castellano, Alonso Berruguete, el que más me ha inspirado a nivel formal y expresivo, al menos en lo que respecta a imaginería tradicional. También me encanta la obra de Benlliure. Influencia más contemporánea podría considerar a Marino Marini, Giacometti, Pablo Serrano, etc...

Háblanos de tu obra más personal.

–Nace de los más hondo de mi ser, es escultura desnuda. Busco indagar en los temas que más me apasionan...

¿Dónde has realizado exposiciones?

–Tengo obra repartida por toda la geografía española, América y África. En lo que respecta a exposiciones, he participado en distintas exposiciones colectivas de la mano de distintas instituciones. Y a nivel individual cabe destacar la que realicé en el Museo Moreno Galván en La Puebla de Cazalla o en el Museo Provincial de Huelva.

Artísticamente hablando, ¿cómo has vivido la cuarentena?

–Me la he tomado con calma. He intentado ver las cosas de la manera más objetiva posible, sin dejarme influir por miedos e histerias colectivas. A nivel personal me ha servido para parar y coger aire.

¿Cómo te prepararías para una nueva cuarentena?

–No me prepararía de ninguna manera, prefiero improvisar llegado el momento.

¿Cómo crees que ha afectado la crisis sanitaria al mundo del arte?

–Creo que bastante negativamente ya que se ha vuelto a colocar la cultura como algo secundario, un elemento del cual se puede prescindir... La cultura es algo que nos sostiene como sociedad, es la base social del ser humano, es algo de primerísima necesidad.

Háblanos de la exposición en la que participas en Huelva.

–Creo que va a ser una exposición muy interesante, con un elenco de artistas muy variados y que representan las distintas variantes que se dan actualmente en el mundo de la escultura. Por mi parte, participó con unas piezas que me representan mucho, una serie de retratos, campo en el que siempre me he movido muy bien, pero tratados con una libertar formal muy amplia.

Y por último, ¿dónde podemos ver tus obras?

–Tanto en mi web www.martinlagares.es como en Instagram (@martin_lagares) y Facebook.