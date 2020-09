Caraballo cree que no se puede "tirar la toalla" con el proyecto CEUS en Huelva

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha indicado este jueves que aunque caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto CEUS "no se puede tirar la toalla" al ser un proyecto "estrella" para la provincia y que la Diputación "va a seguir presionando" para la realización del mismo.

En este punto, en rueda de prensa durante la presentación del VII Otoño Enogastronómico de Doñana, Caraballo ha apuntado que este miércoles el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, hizo un análisis "bastante exhaustivo" sobre la situación del proyecto y que "comparte con él" las reflexiones pero que no va a entrar en "echar culpas a las administraciones" porque "no tiene sentido" y "los ciudadanos no están para eso ni para ese reproche continuo".

Así, ha señalado que si la DIA caduca "estamos hablando de mayor tiempo en la consecución del proyecto" pero "no podemos tirar la toalla" y cree que "de una vez por todas" las administraciones tiene que ir "todas juntas".

"Es un proyecto que interesa muchísimo y esta es una provincia que tiene unas características que no tienen otras y ese tiene que ser nuestro aval y nuestra garantía de la consecución del proyecto, por lo que seguiremos presionando para que se consiga de una vez por todas y se realice en la provincia de Huelva", ha reseñado.

En este sentido, Caraballo ha señalado que "indiscutiblemente" los tiempos "no son los mismos", pero que "no partimos desde cero porque sí sabemos lo que estamos jugando, que es lo que necesitamos hacia donde y hasta donde queremos llegar y a partir de ahí seguir presionando tanto a la Junta como al Estado".

A este respecto, ha reiterado que "hay que asumir la situación" y, a partir de aquí, "empezar un nuevo marco de colaboración, ya que la Diputación siempre esta abierta a servir de enlace entre las diferentes administraciones y lo seguiremos haciendo para que, de una vez por todas salga este proyecto CEUS, vital para la provincia por lo que significa".

En este punto, ha reseñado que cuando un proyecto no sale "queda sensación de decepción porque no se ha conseguido", pero cree que "no ha sido culpa de ningún grupo político porque todos hemos estado trabajando y hemos intentando que salga en las medidas de nuestras posibilidades y desde Huelva hemos presionado todos".

"Es un capítulo que parcialmente se ha cerrado, pero se abre otro y es una oportunidad para que vayamos reforzados a conseguir el proyecto, que es un proyecto estrella", ha finalizado el presidente de la Diputación.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha remarcado este jueves el "respeto" de la Junta de Andalucía al proyecto del Centro de Ensayos para Sistemas no tripulados (CEUS) en Moguer (Huelva), incidiendo en que la administración regional "ha hecho sus deberes" al respecto.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera en el Parlamento andaluz en respuesta a la pregunta de la parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia de Huelva, María Gracia González, sobre la "recalificación de monte público y desmantelamiento en la Zona del Arroyo Arenosillo-Arroyo del Loro".

La consejera le ha matizado la ubicación exacta de los terrenos por los que preguntaba, toda vez que la ha indicado que las actuaciones que se van a llevar a cabo responden a "autorizaciones previas" de administraciones anteriores (en 2013 bajo el gobierno de PSOE e IU y en 2015 con el PSOE).

En este punto, ha indicado que la prevalencia del interés científico y tecnológico sobre el forestal y la consecuencia de la descatalogación de los terrenos afectados por el monte público en Moguer fue aprobada por "el Gobierno de IU y PSOE en 2013" y la posterior Autorización Ambiental Unificada (AAU) en 2015. Como ha proseguido, dichas autorizaciones son las que conllevan la actuación del Ayuntamiento moguereño en dicha zona para el desbroce y corte de arbolado existente.

Por ello, le ha cuestionado de manera retórica a la parlamentaria de Adelante sobre "por qué le preguntan" y le ha instado a "mirar el histórico".

"El actual gobierno andaluz desde 2019 y 2020 lo que ha hecho es respetar el proyecto CEUS y finalizar la tramitación administrativa y medioambiental para la emisión de los informes pendientes y declarar la prevalencia de interés científico y tecnológico sobre el forestal de los terrenos donde actualmente está el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea) y todo ello a petición del Istituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), como condición, para seguir con el proyecto", ha aseverado Crespo.

En definitiva, la consejera ha subrayado que, "como dijo un alcalde de la zona", la Junta "ha hecho sus deberes en coordinación con el Ayuntamiento de Moguer" porque "lo ha hecho antes y lo está haciendo ahora".