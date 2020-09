3.000 soldados participan en un ejercicio de vigilancia del espacio aéreo

Unos 3.000 soldados del Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada participan desde este lunes y hasta el 25 de septiembre en la zona del Golfo de Cádiz en la actividad operativa de Defensa Aérea 'Eagle Eye' llevada a cabo por el Mando Operativo Aeroespacial (MOA), cuya misión es defender y vigilar el espacio aéreo nacional.



En declaraciones a los medios de comunicación a bordo de la Fragata F-105 'Cristóbal Colón', en el muelle exterior del Ppuerto de Huelva, Cesar Miguel Simón López, teniente general del jefe del mando aéreo de combate y del MOA del Ejército del Aire, ha explicado que el objetivo de esta activación es "ejercitar y evaluar las unidades y los medios que forman parte del sistema de vigilancia y control en las misiones de defensa aérea".



Ha explicado que la defensa aérea es "una misión permanente que tienen las Fuerzas Armadas españolas que, básicamente, tiene lugar las 24 horas del día los 365 días del año de vigilancia, de control y de seguridad de nuestro espacio aéreo de soberanía nacional".





Para llevar a cabo esta misión el MOA cuenta con una serie de medios de qué están formados, fundamentalmente, por "aviones de alerta en tierra complementados por medios que tienen tanto la Armada como el Ejército de Tierra que se integran dentro de nuestro sistema para conformar lo que denominamos la defensa aérea integrada del espacio aéreo de soberanía nacional".Según ha explicado, la misión permanente se lleva a cabo mediante una red de radares, denominamos escuadrones de vigilancia aérea, que están repartidos por toda la geografía nacional; unos centros principales de defensa aérea dónde se realiza el control táctico de las operaciones y unos aviones de alerta en tierra.Además, el MOA tiene asignados "en permanencia" una fragata de la Armada y una unidad de defensa antiaérea que "no activados permanentemente", ha comentado el teniente general para después añadir que estas activaciones, de las que se realizan tres al año, lo que permite es "evaluar la integración y la coordinación de estos medios asignados en permanencia con los que actúan todo el año".Ha remarcado que serán alrededor de "3.000 personas las que participan en esta activación hasta el próximo viernes" en las provincias de Huelva y Sevilla, días durante los cuales "se realizarán una serie de ejercicios en distintos escenarios relacionados con la defensa aérea"."Los escenarios no obedecen a la simulación de un concreto específico, sino que simplemente se detectará un tráfico aéreo no conocido o ilícito para, a partir de ahí comprobar la integración en la actuación de los medios", ha concluido.Está previsto que efectúen una serie de vuelos de medios externos que obliguen a ejecutar misiones aéreas defensivas para proporcionar un adiestramiento adicional y la posibilidad de evaluar la integración de los medios terrestres, navales y aéreos asignados al MOA, en situaciones altamente complejas.