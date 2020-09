Dimite la directiva de un instituto de Beas y el AMPA llama a no asistir a clase

La asociación de madres y padres (AMPA) del IES La Campiña de Beas (Huelva) ha informado este martes de la dimisión de la junta directiva del centro, al tiempo que ha aconsejado a las familias la no asistencia de los alumnos al "no contar con las garantías" necesarias frente a la situación generada por el covid-19.

En un comunicado, el AMPA explica que el equipo directivo ha dimitido tras "la decisión unilateral" de la Consejería de Educación de "negar al instituto" los dos refuerzos Covid, es decir, dos profesores de apoyo que "le correspondían". Por ello, tanto el equipo directivo como el claustro consideran que "no pueden garantizar" una vuelta segura a las aulas.

Tras remarcar que el instituto recibe dicha información el día 11, han indicado que toda esta situación ha hecho que no se haya podido aprobar el protocolo Covid en el consejo escolar, de manera que consideran que "no se dan las garantías para el comienzo del curso". Ante esto, el AMPA aconseja a las familias la no asitencia de los alumnos "hasta que no sean repuestos los refuerzos Covid y pueda aprobarse un protocolo".

Asimismo, han solicitado a la Delegación de Educación que "proceda al cierre temporal del mismo hasta que se apruebe un protocolo adecuado", al tiempo que han manifestado su apoyo al equipo directo y al claustro.

UNA QUINTA UNIDAD

Por otro lado, el AMPA del IES San Blas de Aracena (Huelva) ha mostrado su desacuerdo con el comienzo del curso escolar en el centro debido a la "masificación" del mismo. Así, solicitan una quinta unidad para el curso de primero de ESO.

En un comunicado, han indicado que las familias están en contra de estas aulas "aulas masificadas, ilegales e inseguras", toda vez que han explicado que son "ilegales" porque "superan la ratio máxima de alumnos por aula (más de 30)", y "masificadas porque las clases del edificio son pequeñas (de seis por siete metros) para albergar a tantas personas", e inseguras porque "no permiten la distancia de seguridad mínima necesaria (metro y medio) para prevenir los contagios contra el Covid 19".

El AMPA y las familias se han dirigido a la Delegación Territorial de Educación para pedir que se creara una quinta unidad más para primero de ESO; así como el Ayuntamiento de Aracena ha solicitado en reunión con la delegada.

Además, han presentado firmas de apoyo a la quinta unidad que necesitan, pero "no ha habido una respuesta por parte de la Delegación".

"Nos enfrentamos solos a una pandemia ante la que estamos desprotegidos por instituciones que no cuidan de la salud de los menores y de sus familias. Así que hoy, pedimos que nos oigan, porque no

queremos escolarizar a nuestros hijos si no es en unas condiciones lógicas de salud que garanticen el derecho al bienestar, y a la vida", han continuado.

Las familias de los alumnos del IES San Blas de Aracena han dejado clara su disposición a "ayudar al centro" y no van a permitir que "la salud de nadie se perjudique por una gestión tan negligente y desacertada".