Los alumnos en cuarentena del colegio de Zalamea dan negativo en Covid

Los alumnos de quinto y sexto de Primaria del CEIP San Vicente Mártir de Zalamea la Real (Huelva) han dado negativo tras realizarse las pruebas de Covid-19 después de detectarse dos casos en alumnos de esos cursos la pasada semana tras acudir los mismos el jueves al centro escolar.

Así, el Ayuntamiento de Zalamea ha hecho público el comunicado del colegio a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el que indican, además, que las dos maestras de los cursos también han dado negativo en las pruebas realizadas.

De este modo, a pesar de que los test no han confirmado nuevos contagios, por protocolo los alumnos no podrán volver a clase hasta que no hayan pasado los catorce días de cuarentena.

Cabe recordar que estos dos alumnos tuvieron contacto con una persona ajena al centro que había dado positivo en el test del Covid-19. También otro alumno perteneciente a tercero de Primaria había tenido contacto con esta persona, aunque su resultado en las pruebas fue negativo por lo que ese curso no ha necesitado cuarentena.

En este contexto, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Estela Villalba, explicó este lunes que se habían confirmado dos casos en el centro, por lo que se procedió a la cuarentena de los cursos de quinto y sexto de Primaria del CEIP San Vicente Mártir, más sus tutores.