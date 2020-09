Fertiberia pide más tiempo para cubrir el aval para restaurar los fosfoyesos

Fertiberia ha pedido a la Audiencia Nacional "un breve margen adicional" para cerrar las negociaciones que está llevando a cabo para la presentación íntegra del aval de 65,9 millones de euros exigidos como garantía para ejecutar el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos sitas en la marisma de Huelva.



Fertiberia ha informado de dicha petición en un comunicado coincidiendo con el cumplimiento del plazo de un mes dado por el alto tribunal para ello en una Providencia dictada el pasado 14 de agosto.



La compañía ha indicado que dependiendo del resultado de esas negociaciones, estará en condición de "ofrecer una solución definitiva que permita cubrir la cantidad pendiente de garantizar y resulte satisfactoria para la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y para el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico".





La compañía entiende que este margen no se puede considerar excesivo "atendiendo al contexto económico en el que nos encontramos, al importe global de las garantías y a la operativa de las entidades bancarias y aseguradoras", e insiste en que no existe ningún interés por su parte en prorrogar indefinidamente la búsqueda.Fertiberia ha recordado que ya ha constituido avales por valor de 36,1 millones de euros con su "pool" de bancos financiadores (entre los que se encuentran Santander, Sabadell, Bankia, CaixaBank y Bankinter).Tras este primer hito Fertiberia está trabajando intensamente para elevar la cuantía avalada y para intentar constituir un seguro de caución que permita completar la totalidad del importe requerido por la Audiencia Nacional.Por un lado, la compañía mantiene negociaciones con cinco entidades financieras de referencia nacional e internacional que pudieran sumarse, entre ellas la primera institución financiera de Huelva, Caja Rural del Sur.Además, ha diseñado una estrategia para obtener un seguro de caución que cubra el importe restante (un máximo de 29,8 millones de euros) con la mediación de las oficinas de Londres y Nueva York de Willis Towers Watson (líder en servicios de intermediación de seguros globales a nivel mundial).A diferencia de lo que ocurrió con el acuerdo firmado para cubrir los primeros 36 millones de euros en este caso los bancos y entidades aseguradoras no son los financiadores habituales de Fertiberia, por lo que necesitan cierto margen de tiempo para analizar la situación financiera y patrimonial de una compañía que no conocen.