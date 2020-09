Siete positivos en colegios y tres unidades escolares aisladas en Huelva

Un total de siete casos positivos en el inicio del curso escolar en Huelva han obligado a aislar tres unidades escolares en Zalamea la Real y La Redondela, en Isla Cristina, con un total de 61 alumnos en cuarentena, según han informado este lunes en rueda de prensa las delegadas de territoriales de la Junta en Huelva de Educación y Deporte; y de Salud y Familias, Estela Villalba y Manuela Caro.

En concreto, en Zalamea se han confirmado dos casos, que han obligado a la cuarentena de los cursos de quinto y sexto de Primaria del CEIP San Vicente Martir, más sus tutores, mientras que en La Redondela, en el CEIP Pedro López, hay tres casos confirmados aunque, de ellos, según ha indicado Villalba, solo dos fueron al colegio el día 10 y "estuvieron muy poco tiempo", pero preventivamente se han cerrado el aula de quinto de Primaria y se le va a hacer la prueba PCR también a su tutor.

Por otra parte, también hay un caso confirmado en el centro Alderán I de Cabezas Rubias, aunque de momento no va a tener consecuencia sobre la presencialidad en el centro, así como en el colegio 3 de Agosto de la capital, que tampoco ha tenido consecuencias en el CEIP, puesto que "el alumno en cuestión entró pero ha estado aislado en todo momento", ha destacado la delegada de Educación.

Así, todos estos casos se encuentran en cuarentena con seguimiento diario por los servicios de Epidemiología y se están "extremando las precauciones".

En este sentido, Villalba ha apuntado que en la provincia hay 489 centros y que estos cierres de tres unidades afecta a 61 alumnos sobre un total de 56.703 alumnos, "con lo cual la incidencia sobre el alumnado de los aislamientos que hay ahora mismo es del 0,1 por ciento".

De otro lado, ha señalado que estos siete casos positivos no se han producido en el centro sino en el seno del entorno familiar aunque "por supuesto tiene su incidencia en los entornos educativos".

Además, ha subrayado que "no es un cierre de aulas" sino "una suspensión temporal de la actividad presencial con lo cual la actividad docente no cesa" y que "ya está previsto en las programaciones", porque "todos los centros tenían contemplado como pasar a la no presencialidad".

"Está todo previsto y preparado para que la vuelta a la normalidad se haga de la manera más normalizada posible y los niños puedan continuar con su actividad educativa", ha resaltado la delegada, quien ha remarcado también la "rapidez" con la que se ha actuado.

A este respecto ha señalado que los protocolos han funcionado todo el fin de semana y que se ha informado a todas las comunidades educativas "trasladando tranquilidad", además de estar durante todo el fin de semana en contacto "permanente" para tomar las medidas oportunas, además de que Epidemiología "ha dado las instrucciones concretas a los centros, que han informado a las familias".

Esto, ha insistido, va a ser "una de las claves del éxito" de este protocolo, "tanto la detección como la actuación rápida y eficiente en los centros educativos que es lo que va a minimizar los contagios y a dar tranquilidad a la comunidad educativa", a la par que ha reseñado que "se está actuando de manera muy rápida, muy coordinada y muy eficiente".

Por otra parte, la delegada ha indicado que solo dos colegios en la provincia han retrasado el comienzo del curso. Estos son el CEIP Galdamez de Ayamonte, que solicitó el retraso de inicio por unas obras inacabadas y empezará el día 16, y el Colegio Arias Montano de Huelva, que comenzará el día 14 porque aunque las obras estaban finalizadas había que realizar los trabajos de limpieza y desinfección.