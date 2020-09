La Junta rechaza la petición de Villalba de retrasar el inicio del curso escolar

Los niños de Villalba del Alcor (Huelva), municipio de 3.300 habitantes cuyo Ayuntamiento ha pedido a la población su confinamiento voluntario ante la existencia de dos brotes de Covid-19 con 30 casos en 14 días, han vuelto hoy al colegio tras rechazar la Junta de Andalucía la petición de retraso hecha por el Consistorio.



El alcalde del municipio, Diego del Toro, a través de un vídeo difundido por las redes sociales del Ayuntamiento, ha explicado que la decisión ha sido adoptada por la Comisión de Salud y Educación y se basa en dos motivos.



El primero, "el número de afectados por el virus se encuentra, actualmente, en el 1 % del total de la población"; el segundo, que "ninguno de los casos se ha producido dentro de un centro educativo".



Por ello, "no se cumplen los requisitos mínimos para retrasar el comienzo de curso", señala el alcalde, para después añadir que aunque la decisión "nos puede gustar más o menos", es "irrevocable y hemos de aceptar desde el Ayuntamiento".



Del Toro ha señalado que él como padre de dos niños y al igual que el resto puede tener "miedo e inseguridad sobre si es o no la mejor decisión pero no nos queda otra que mirar hacia adelante".



Ha subrayado que "se volcará" como alcalde para conseguir que dentro de nuestras posibilidades el riesgo de contagios en el colegio, al igual que en el resto de los espacios públicos, sea los menores posibles.



Ha informado de que desde el Ayuntamiento han estado trabajando durante todo el verano con los centros educativos, con los equipos directivos: "Se han desinfectado todos los rincones del colegio y hemos reforzado los servicios de limpieza para asegurar la higiene cuando estén allí los niños; además hemos aportado geles y mascarillas".



Ante todo esto, ha incidido en la necesidad de que todos los vecinos pongan de su parte y cumplan con las normas al objeto de que los brotes, actualmente en fase de investigación, puedan darse por controlados.