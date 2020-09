Llaman a la calma en Villalba pero la Policía vigilará a los aislados por Covid

Villalba del Alcor es sin duda el municipio onubense que más preocupa en la actualidad por su alta incidencia del coronavirus. Hay dos brotes, uno laboral y otro familiar, que han provocado “una incidencia importantísima de casos”, de modo que la localidad suma este miércoles 28 casos activos y un acumulado de 30 casos, lo que sitúa la tasa de incidencia en 898,7 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la tasa de la provincia (189,9) y a la andaluza (508,7).

Por ello, la Junta de Andalucía ha realizado este miércoles una visita institucional al municipio para llamar a la calma pero también a la responsabilidad de sus vecinos.

De un lado, la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha pedido este miércoles “tranquilidad” a la población de Villalba del Alcor y ha asegurado que los epidemiólogos y rastreadores trabajan para controlar los brotes y que ahora mismo se encuentran en investigación, por lo que esperan que “cuanto antes” pase a fase de control.

Pero también ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” de todos aquellos que han dado positivo y tienen que hacer el confinamiento y para todos los que tienen que permanecer aislados, a petición de los rastreadores, aunque no hayan dado positivo porque “si no se respeta, el control que ellos hacen no sirve de nada”.

Ante este panorama, la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, ha indicado que el jefe de la Policía Local de Villalba del municipio tendrá una lista de las personas que tienen que estar aisladas tras los dos brotes de Covid-19 surgidos en la localidad y que cualquier incumplimiento puede tener medidas legales “importantes”.

En cuanto a la provincia, ha sumado este miércoles 32 casos positivos por Covid-19, siendo el segundo día que alcanza esta cifra en lo que va de septiembre.

La cifra de casos activos se eleva a 399 y hay cinco hospitalizados en la actualidad (dos más que el martes), de los que uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos.