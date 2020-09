La Policía Local de Villalba controlará a los aislados por el brote de Covid

La Policía Local de Villalba del Alcor (Huelva), municipio de la comarca del Condado de Huelva de unos 3.300 habitantes, controlará a las personas que han de cumplir con aislamiento en esta localidad que ha sumado en los últimos 14 días un total de 30 casos positivos, aunque hay 28 casos activos, ya que dos personas se han curado.



El Ayuntamiento ha pedido poder decretar el confinamiento de la población a la que, por el momento, se lo ha recomendado, así como el retraso del inicio escolar por el volumen de casos; también se han adoptado otras medidas como la reducción de reuniones a seis personas o el cierre de instalaciones deportivas y parques.



En declaraciones a los periodistas en el municipio, la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, ha avanzado que se le ha hecho llegar al Jefe de la Policía Local el listado de las personas que han de estar aisladas y "cualquier incumplimiento puede tener medidas legales importantes".



En este sentido, ha querido advertir a aquellos que no cumplan con la medidas estipuladas que "se articularán mecanismos legales para que se cumplan, porque puede ser un atentado contra la salud pública que alguien que se la haya dicho que debe de estar aislado 14 días no cumpla con esa medida; una persona con PCR negativa hoy puede ser positiva en una semana".



Dicho esto ha apuntado que será la Policía Local, dentro de sus competencias, la que decidirá qué medidas legales se han de tomar "cuando alguien no asume la responsabilidad tan importante que es la salud pública de todos los que nos rodean".



La delegada ha lanzado un mensaje a la población de Villalba a la que ha indicado que "las tres emes son fundamental en todos los sitios y aquí una exigencia; sabemos que hay dos brotes, uno laboral y otro familiar en los que se han registrado aproximadamente 30 casos los últimos 14 días y que están actualmente en investigación".



Con respecto a la petición del Ayuntamiento de retrasar el inicio del curso escolar ha indicado que "se tomarán todas las decisiones que haya que tomar siempre en beneficio a la ciudadanía cómo hacemos siempre; en Salud no hay otra es que hay que buscar siempre el beneficio general".

Además, la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha pedido este miércoles "tranquilidad" a la población de Villalba del Alcor y ha asegurado que los epidemiólogos y rastreadores trabajan para controlar los brotes y que ahora mismo se encuentran en investigación, por lo que esperan que "cuanto antes" pase a fase de control.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios durante una visita institucional al municipio para reunirse con su alcalde, Diego del Toro, y en la que ha estado acompañada por la delgada de Salud y Familias.

Además, la delegada ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos aquellos que han dado positivo y tienen que hacer el confinamiento y para todos los que tienen que permanecer aislados, a petición de los rastreadores, aunque no hayan dado positivo porque "si no se respeta, el control que ellos hacen no sirve de nada".

"Necesitamos la colaboración de todos para que atajar los contagios lo antes posible", ha añadido ya que cree que la situación de Villalba del Alcor "es preocupante" por "el número de habitantes" pero que "hay más municipios en Andalucía en la misma o peor situación y la comunidad ha demostrado que tenemos grandes profesionales y estamos en buenas manos".