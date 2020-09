Varias Ampas de Huelva se plantan y no llevarán a sus hijos al colegio

Tras el inicio de las clases en las guarderías, el gran reto de la educación en tiempos del coronavirus se producirá el próximo jueves, cuando el alumnado de Infantil y Primaria está llamado a volver a las aulas.

Aunque la incidencia del Covid-19 es menor en la provincia de Huelva, el temor de los padres y de la comunidad educativa es el mismo. Si desde la parte profesional se lleva reivindicando, desde hace días, la garantía de una vuelta al cole segura, las madres y padres onubenses también muestran sus reticencias y temores.

De hecho, algunos han dado un paso más y han decidido plantarse y no llevar a sus hijos a clase durante los dos primeros días (10 y 11 de septiembre) en señal de protesta por las numerosas incidencias que dicen haber detectados en los centros docentes.

Así lo ha indicado este domingo la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí (Fampa Huelva) en un comunicado, en el que se hace eco de la decisión de varias Ampas de la provincia.

Su presidenta, María Jesús Valle, ha indicado a Viva Huelva que se trata de numerosas asociaciones de padres y madres de la provincia las que han trasladado a la Fampa su intención de no llevar a sus hijos clases, desde la Sierra al Condado, pasando por la Costa y el Área Metropolitana.

Entre las incidencias que han trasladado las Ampas a la federación, destacan “centros que carecen de todas las medidas sanitarias contra el Covid-19 (mascarillas,gel...), centros que carecen de la identidad y figura sanitaria y de la figura docente que exige la normativa Covid-19, centros que carecen de la bajada de ratio que permita aumentar el porcentaje de seguridad en las aulas, y centros que carecen de las dotaciones necesarias figura física en limpieza adicional como marca la normativa , según el número de alumnado) debido a que la Junta de Andalucía no ha asignado ni ha hecho llegar partidas a la administración competente, en este caso los ayuntamientos, para hacer frente a una limpieza Covid-19”.

Esas son algunas de las quejas que más preocupan a los padres a los que la Fampa respalda, pese a que defiende la presencialidad en las aulas.

“No alentamos ni promovemos la no presencialidad, pero apoyamos la postura de las familias”, explica Valle que, no obstante, se muestra confiada en que no llegue la sangre al río y Huelva pueda vivir una vuelta al cole segura el próximo jueves.

Por eso ha hecho una llamada a la “tranquilidad”, porque “confío en que todo se solucione y me consta que la Consejería de Educación está trabajando”.