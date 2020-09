Anuncian acciones urgentes y un plan de restauración tras el incendio en Huelva

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado este miércoles que en la zona afectada por el incendio de Huelva se llevarán a cabo actuaciones de urgencia y emergencia, así como un Plan de Restauración bajo criterios científicos y técnicos.



Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas en Huelva antes de participar en una reunión con representantes de todas las administraciones -Gobierno central, Diputación provincial y ayuntamientos afectados- sobre este incendio.



Crespo ha destacado el hecho de que la reunión se celebre cuando aún no se ha dado por controlado el fuego y ha señalado que la misma persigue ir trazando las línea para dar respuesta a la zona afectadas por un fuego "grave, difícil y complicado" que se ha caracterizado por "la unidad entre la administraciones y la pericia técnica que ha hecho que el fuego no haya alcanzado mayores dimensiones".



Dicho esto, ha señalado que "tenemos que implicarnos muchísimo con la zona afectada y no retrasar la respuesta ni un minuto ni un día", de ahí que ya hoy se pueda hablar de "un plan de recuperación ambiental para esa zona que para nosotros es de vital importancia y que tenemos que dejar en manos de los técnicos, aunque los políticos pongamos los recursos económicos que es nuestra obligación".



Crespo ha precisado que habrá que determinar las especies que mejor se adapten al terreno y que sirvan para mitigar los efectos del cambio climático y a la compensación de emisiones, así como contribuir a la fijación de población al territorio.



Asimismo, ha avanzado que mantendrán reuniones con organizaciones agraria y para valuar y poner en valor los daños agrarios y selvícolas que hayan podido producirse y con la Federación Andaluza de Caza.

La consejera ha informado de que, según los datos provisionales, el 20,43 % de la superficie quemada es arbolado -de ella un 50 % eucalipto-; el 38,99 % matorral y el pastizal y suelo un 40,58 %.



Mientras se elabora dicho plan e independientemente del mismo, ha añadido, su departamento va a encargar, en cuanto el incendio esté extinguido, "actuaciones de emergencia y urgencia para intentar paliar los daños rápidos y evitar que cuando haya lluvias se produzcan correntías y dificultades".



Par articular estas actuaciones se van a utilizar, ha indicado, la medida 8 del Plan de Desarrollo Rural para la Recuperación de daños a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes y 5 para restaurar el potencial agrícola y ganadero dañado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asistido a la reunión y ha recibido la noticia del control del fuego con gran satisfacción sin dejar de destacar el arduo trabajo realizado gracias a “la excelente coordinación entre todas las administraciones que han participado en esta emergencia”.

El presidente de la Diputación ha subrayado que “a partir de ahora comenzamos a trabajar en la evaluación y cuantificación de los daños económicos y medioambientales ocasionados por el incendio, poniendo a disposición de todos los vecinos y vecinas de los ayuntamientos afectados las ayudas de la Junta de Andalucía y del Gobierno”.