Caraballo destaca la "solidaridad" de los onubenses durante el incendio

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado este lunes la "solidaridad y generosidad" que han mostrado los ciudadanos y ayuntamientos de la provincia con los afectados por el incendio declarado el pasado jueves en Almonaster la Real (Huelva).

En este sentido, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del Plan Infoca en Valverde del Camino, Caraballo ha puesto en valor "la solidaridad que ha mostrado Huelva", aseverando que "no ha habido un solo municipio que no se haya ofrecido para colaborar con los vecinos en el alojamiento, con comida o en productos de primera necesidad, y eso es lo que hace grande a esta provincia", ha reseñado.

Así, ha destacado que han sido vecinos, ayuntamientos, organizaciones y empresarios los que ha ofrecido "sus espacios ganaderos" para los que necesitaran desalojar a sus animales, así como lugares para que los evacuados pudieran dormir.

"Una muestra, una vez más, del gran corazón y la generosidad que tienen los ciudadanos de la provincia, que es lo más destacado de este triste incendio en el que nuevamente Huelva ha tenido que sacar eso corazón generoso que lleva dentro", ha reiterado.

Con respecto a la estabilización del incendio, ha apuntado que es "una buena noticia" y espera que en unos días esté controlado totalmente ya que el tiempo este lunes "está acompañando", a la par que ha indicado que "lo más importante" es que no corre peligro ninguna población y que los vecinos de La Zarza-Perrunal no han podido volver de momento por prevención debido al humo, pero que la localidad no corre peligro por el fuego.

Asimismo, ha destacado la coordinación "importantísima de todas las administraciones", aseverando que la llegada de la UME ha supuesto "un antes y un después" y que el Plan Infoca es una organización "que funciona magníficamente" y que es "referencia en toda España", a la par que ha reseñado la aportación de la Diputación, con el Consorcio de Bomberos, y el trabajo de los ayuntamientos.