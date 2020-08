Caraballo: "Habría que dar explicaciones" sobre los audios del edil de Bollullos

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha indicado con respecto al concejal de Bollullos Par del Condado que envió un mensaje de audio buscando militantes para conseguir votos y llevar a cabo cambios en la Ejecutiva Provincial en el próximo congreso, que cree que el alcalde de la localidad, Rubén Rodríguez, "no está en esto" porque "es buena persona", pero que como secretario general de la Agrupación local de Bollullos "tendría que pedir y dar explicaciones ya que este joven forma parte de la ejecutiva local".

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, Caraballo ha señalado que el concejal dijo que lo de la captación de militantes "se había hablado en la ejecutiva", por lo que considera que "tiene que aclarar, al igual que Juventudes, qué es lo que está pasando en esta organización cuando se buscan a jóvenes con estos fines espurios".

Asimismo, el secretario general de los socialistas de Huelva ha apuntado que su formación "tiende la mano a todo el mundo, a la gente que venga a aportar para seguir creciendo" y "por supuesto, que estén convencidos de un proyecto socialista que es "el mejor y el único para esta provincia", por lo que quieren que se incorporen personas "para hacer un partido socialista cada día más grande desde la unión y la cohesión".

En este punto, ha aclarado que no entienden que "se busquen afiliaciones a jornal solo para destruir, para romper o para colocar a gente en proyectos personales y garantizar su futuro económicamente".

Así, ha reseñado que el PSOE "no merece tener en sus filas a personas como esta que se dedican a hacer daño y que buscan la destrucción en lugar de venir para trabajar y solucionar los problemas de los vecinos, que siempre son muchos y en estos momentos, más que nunca", por lo que reitera que "necesitamos gente que venga a sumar y no a romper" y "menos en esta agrupación provincial que es ejemplo para toda España, donde hemos conseguido los mejores resultados del país, teniendo 62 ayuntamientos frente a los once del PP".

Además, Caraballo se ha mostrado convencido de que esta "no es una iniciativa del concejal, sino de alguno que quiere garantizarse su futuro en la política y que utiliza a la gente para permanecer", por lo que ha indicado que el alcalde "tendrá que averiguar quien es la mano o las manos que mecen la cuna y decidir si quiere seguir jugando con estas personas".

Por otra parte, ha indicado que este miércoles estuvo en contacto con los secretarios de organización provincial y regional que "abrirán expediente informativo a este concejal, como es normal en estos casos" y que espera que Juventudes Socialistas "lo abra también".

Con respecto a la insinuación de falta de inversión en Bollullos por parte de la Diputación, Caraballo ha subrayado que es "mentira", ya que es un municipio "que recibe año tras año recursos de la Diputación para promoción de las bodegas y los vinos y para ayudar a los agricultores". Asimismo, ha recordado que está en el circuito de 'Conoce tu provincia' en el que llevan a gente para que visite el pueblo, a través del Edificio del Vino y de la Ruta del Vino de la institución provincial.

Por ello, cree que el argumento del concejal "es mentira" y que "está engañando para traer a los que le tienen que servir solo con su voto para los intereses personales o intereses de él y de otros" ya que "él mismo dice que no quiere que aparezcan después por la agrupación, sino simplemente en el momento de votar".

Para finalizar, Caraballo ha lanzado el mensaje de que "esto no funciona por amiguismo ni por presión", sino "desde un concepto de vertebración del territorio, buscando un crecimiento ecuánime de todos por igual sin pueblos de primera ni segunda buscando un crecimiento parejo de todos los ayuntamientos y de todos los municipios de la provincia".

Asimismo, ha recordado que hace unos meses se reunió con el alcalde de Bollullos, con el que se comprometió "en una cantidad muy importante" en un proyecto "que tiene atascado desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento" y espera que la agrupación "reconozca" este compromiso que adquirió con el alcalde.