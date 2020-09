Del Río (TSJA) pide compromiso para afrontar fragilidad del sistema judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido hoy de que la crisis ha vuelto a evidenciar la "fragilidad" del sistema judicial ante la gravedad de sus deficiencias, que denotan la "falta de compromiso suficiente" por parte de quienes deben dotarla de medios.



"Mi obligación es decirlo y denunciarlo, al tiempo que ofrecer la disponibilidad de todos los servidores de la Justicia, conscientes de que el compromiso ético en ejercer responsablemente nuestra función es lo que nos legitima socialmente", ha manifestado Del Río en su discurso con motivo de la apertura del año judicial, que este año no incluirá la celebración del tradicional acto oficial debido a la pandemia.



En su intervención, facilitada por escrito, el presidente del alto tribunal andaluz considera que "la realidad es la que es" y no es previsible que cambie si no se introducen "significativos cambios legislativos y organizativos".



En su opinión, la crisis sanitaria, social y económica ha vuelto a poner de relieve la falta de modernización del poder judicial, sus límites y fragilidad, "dada la gravedad de las deficiencias ya existentes y las que se han puesto de manifiesto", que denotan, dice, "la falta de compromiso suficiente por parte de quienes ostentan la responsabilidad de dotarla de los medios necesarios y de gestionarlos y organizarlos de manera eficiente".



Del Río, que asegura a los ciudadanos que pese a las dificultades pondrán todo su empeño en seguir amparando sus derechos y libertades, manifiesta que al inicio del año judicial le embarga de nuevo "el sentimiento de asistir al mismo decorado de visualizar a un poder del Estado de Derecho que espera el máximo compromiso y el acuerdo de otros poderes del Estado".



Sin olvidar el valor e importancia de la justicia, ni el "inmenso caudal humano" que trabaja en su entorno, confía en que se sienten las bases de la reforma y mejora de la Justicia "que todos ansiamos y tanto se está haciendo de rogar".



Por ello, pide "una vez más voluntad política y apoyo ciudadano para este empeño que no es corporativo, sino constitucional".



Para el presidente del TSJA, la mejora de la Justicia pasa, además de por las "urgentes pero coyunturales medidas de apoyo judicial", por la puesta en marcha de los proyectos de modernización interrumpidos hace más de diez años y de la organización de trabajo colegiado, que permita una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos personales.



Y todo ello, con infraestructuras adecuadas en los actuales partidos judiciales, según Del Río, para quien se trata de inversiones rentables porque darían resultados inmediatos.



Consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio son, junto a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la culminación de la reforma del proceso penal, otras de las peticiones del presidente del TSJA.



A ellas suma el disponer a muy corto plazo con un sistema equilibrado de resolución de conflictos que elimine tantos incentivos para la litigación y dote a la justicia de "eficacia y satisfacción", como demandan, dice, empresas y ciudadanos.



Para Del Río, el cumplimiento de esas medidas pasa por un amplio acuerdo y consenso político, reclamado, agrega, por la práctica totalidad de los agentes sociales en cuatro legislaturas sucesivas, y por recuperar el discurso sobre la razón pública que infundió el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia el 28 de 2001.



El presidente del alto tribunal andaluz concluye manifestando su "absoluta convicción de que hay esperanza" y de que se saldrá adelante de esta crisis: "Nosotros lo haremos poniendo en valor la justicia y el servicio público que nos aglutina".