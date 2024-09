El Celta de Vigo sobrevive al acoso del Valladolid

El RC Celta se mantiene invicto en Balaídos después de derrotar este domingo por 3-1 al Valladolid, al que sostuvo en el segundo tiempo con un notable ejercicio defensivo para conservar los goles de Hugo Álvarez y Borja Iglesias, antes de que Tasos Douvikas sentenciase en la prolongación cuando su equipo jugaba con un futbolista más por la expulsión de Mario Martín.



Con un once muy ofensivo, con viveza para castigar cada error del Real Valladolid, el Celta destrozó al equipo pucelano en el primer tiempo. Paulo Pezzolano había advertido en la previa de que los celestes sufrían sin el balón, pero sus jugadores fueron incapaces de quitársela.



Los primeros 45 minutos fueron de dominio celeste. Con la pelota en su poder y con una agresiva presión en campo contrario, el Celta empequeñeció al Valladolid, incapaz de salir de su campo hasta los últimos instantes del primer tiempo, cuando reclamó un penalti del sueco Carl Starfelt. No lo señaló el extremo Hernández Maeso tras consultarlo con Figueroa Vázquez.



La alineación celeste invitaba a pensar en un equipo volcado, y así sucedió. Pablo Durán amenazó en el arranque con un cabezazo que se marchó a córner tras tocar en el cuerpo de un defensor vallisoletano.



El Celta tenía salida desde atrás y profundidad en las bandas. Por la izquierda llegó el primer gol. Una pérdida de balón del Valladolid permitió que el brasileño Jailson conectase con Hugo Álvarez, que mostró su calidad individual, tras una pared con Durán, para marcharse del defensa con un caño y superar al portero Hein con un espectacular disparo cruzado.



El 1-0 no hizo reaccionar al Valladolid, golpeado nuevamente en el minuto 35 por Borja Iglesias, que ya suma 3 goles. El exdelantero del Betis estuvo más rápido que los defensas para recoger el rechace del portero Karl Hein al disparo de Aspas.



El desastre pucelano obligó a Pezzolano a mover ficha en el descanso. El técnico uruguayo realizó tres retoques: Víctor Meseguer, Iván Sánchez y Raúl Moro sustituyeron a Kike Pérez, Chuki y Amath. Y un gol de Raúl Moro nada más arrancar el segundo acto cambió la dinámica del encuentro.



Al Celta le entraron las dudas, y el Valladolid empezó a tener el control del juego. Los celestes buscaron enfriar el duelo con un ritmo más lento, antes de que Giráldez refrescase su once con la entrada del griego Tasos Douvikas y Damián. No sirvió de mucho. En el minuto 72, Lucas Rosa enmudeció Balaídos con un disparo que se marchó rozando el poste.



La ambición del Valladolid le obligó a descuidar su defensa. Douvikas pudo sentenciar, pero lo evitó Hein con una gran mano, antes de que Latasa ganase la espalda a Marcos Alonso. No llegó a rematar el centro lateral de Rosa por escasos centímetros. Poco después, una dura entrada de Mario Martín la castigó el árbitro con tarjeta roja directa. Faltaban poco más de diez minutos. El Celta marcó el tercero, pero fue anulado por fuera de juego de Marcos Alonso. Un gran pase de Aspas lo culminó Douvikas poco después para acabar con la agonía.



-- Ficha técnica:



3 - Celta: Guaita; Javi Rodríguez (Aidoo, min.88), Jailson (Marcos Alonso, min.75), Starfelt; Mingueza, Beltrán, Hugo Sotelo (Damián, min.68), Hugo Álvarez; Aspas, Pablo Durán (Williot Swedberg, min.75), Borja Iglesias (Douvikas, min.68)



1 - Valladolid: Hein; Luis Pérez, Cömert (Juric, min.63), Cenk, Lucas Rosa; Amallah (Kenedy, min.86), Mario Martín, Kike Pérez (Víctor Meseguer, min.46); Chuki (Iván Sánchez, min.46), Amath (Raúl Moro, min.46), Latasa.



Goles: 1-0, m.21: Hugo Álvarez; 2-0, m.35: Borja Iglesias; 2-1, m.50: Moro, m.50; 3-1, m.91: Douvikas.



Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño). Expulsó con tarjeta roja directa a Mario Martín (min.81) por una dura entrada sobre Swedberg. Además, amonestó a Hugo Álvarez (min.41), Hugo Sotelo (min.60), Javi Rodríguez (min.66) por parte del RC Celta, y a Lucas Rosa (min.40), Chuki (min.45), Amallah (min.54), Juric (min.83), Latasa (min.86) por parte del Real Valladolid.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga ante 21.670 espectadores.

