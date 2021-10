Pandora Papers: Corinna y Guardiola, nuevos nombres en la investigación de evasión fiscal

La examiga íntima del rey emérito Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen, consideró en 2007 que se entregara, tras su muerte, parte de la fortuna que mantenía en un fideicomiso al monarca -cuando todavía era jefe del Estado-, mientras que el cantante Miguel Bosé está vinculado desde 2016 a una sociedad "offshore" con sede en Panamá.



Así consta en la investigación de los "Papeles de Pandora" realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), integrado por mas de 600 periodistas de 117 países que han analizado 11,9 millones de documentos, y en la que han participado La Sexta y El País.



Según la cadena de televisión, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el cantante Julio Iglesias son dos de los 600 españoles que aparecen en los "Papeles de Pandora" por haber tenido sociedades "offshore" para no pagar impuestos.



La cadena de televisión explica que Juan Carlos I, de 83 años aparece como beneficiario del trust Peregrine, un fideicomiso vinculado a Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.



La princesa escribió una carta al gestor del fideicomiso en la que solicita que, en caso de su fallecimiento, se entregue el 30% de las ganancias procedentes del Fondo de Infraestructura Hispano Saudí al rey emérito hasta que se liquiden completamente.



El resto del patrimonio habría de repartirse entre los dos hijos de la aristócrata, según La Sexta, y Corinna determina que ella sea la beneficiaria del fideicomiso durante el tiempo que esté con vida.



Por su parte, Bosé aparece vinculado desde 2016 a Dartley Finance SA, sin que conste una fecha en la que se extinga dicha relación, aunque la sociedad "offshore" había sido inscrita diez años antes en Panamá.



Según La Sexta, en agosto de 2016 se produjo una reunión de los directivos de la compañía, en la que se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del cantante.



El encuentro que otorgó la titularidad de esta sociedad panameña coincide con la mudanza de Bosé a Panamá y se produce dos años antes de que se trasladara, a finales de 2014, junto a su pareja y sus cuatro hijos al país centroamericano.



Los "Papeles de Pandora" también han revelado que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.



Entre otros, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según The Washington Post, otro de los medios que ha publicado las filtraciones.



Asímismo, figuran en la lista el exprimer ministro británico, Tony Blair, la modelo Claudia Schiffer y la cantante Shakira.

COMENTARIOS