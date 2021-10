Pablo Casado: Seguimos con el partido unido como una piña para salvar a España

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado ante los simpatizantes de su partido que han llenado la plaza de toros de Valencia, que en el PP siguen "con el partido unido como una piña, fuertes como una roca", para echarse el país a las espaldas y "salvar a los compatriotas de la ruina".



El PP ha hecho en el cierre de su convención nacional una demostración de fuerza con el lleno de la plaza de toros de Valencia con 9.000 personas y tres mil más que se han quedado fuera. Ante los suyos Casado ha dicho que el PP no quiere el voto del rechazo, sino el de la esperanza y el "reformismo".



"No he venido a hablar del aún inquilino de La Moncloa; él es el pasado, aunque aún no lo sepa", ha exclamado Casado, y ha sostenido que "los españoles no recuperaremos el empleo hasta que el presidente del Gobierno no pierda el suyo".

