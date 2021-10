Casado agradece emocionado el desborde de la plaza de toros de Valencia

El líder del PP, Pablo Casado, ha agradecido, visiblemente emocionado, que los militantes de su partido hayan desbordado la plaza de toros de Valencia, cuando se ha dirigido en un escenario en el exterior del recinto a quienes no han podido acceder al interior.



Sin distancia de seguridad, pero al aire libre y con mascarillas, más de 9.000 personas han accedido a la plaza de toros de Valencia, que los populares han llenado para desalojar después el anillo superior, según han dicho, por seguridad, aunque no han especificado si debido a las restricciones de la covid. Varios centenares de personas, hasta tres mil según el PP, se han quedado fuera.



"Me emociona veros aquí, el PP es la fuerza necesaria para España", ha exclamado Casado frente a la pantalla instalada por el PP fuera de la plaza, en un mensaje que han proyectado también en el interior del ruedo, donde los simpatizantes han coreado el nombre de su líder.



Casado ha dicho a los suyos que sabe lo que es "militar en un partido tan grande, tan de base". "He estado muchas veces como vosotros aquí fuera, yendo de apoderado en bus a las 3 de la mañana a las elecciones vascas, manifestándonos por la unidad nacional, por las víctimas del terrorismo, quedándonos a medio kilómetro del punto de encuentro, llenando estadios, ensobrando las papeletas".



Y les ha prometido un "futuro mejor" para España, para que "vuelva a ser respetada en el mundo" y también volver a salir "si hace falta hasta la noche", mientras en el ruedo le aplaudían y le esperaban los presidentes autonómicos de su partido.



El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha agradecido a los militantes del PP que sean el "soporte" de Casado y les ha dicho que "pertenecer al PP es el mayor servicio que hoy se puede hacer a España".



También el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y su número dos, María José Català, han agradecido el apoyo de sus simpatizantes.



Los populares aspiraban a que el lleno de la plaza permitiese una demostración de fuerza, que les coloque como la única alternativa viable a Pedro Sánchez; la papeleta en la que unir al centroderecha, y Génova cree haberlo conseguido. "De la plaza de toros de Valencia a la Moncloa. Casado, presidente", ha escrito en twitter su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

