"Cada día que pasa es peor en Afganistán, los talibanes están más agresivos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este martes que la situación en Afganistán "cada día que pasa es peor" porque "los talibanes se ponen cada vez más agresivos" y habrá personas que no podrán ser evacuadas, sobre todo las que no estén ya cerca del aeropuerto, pero España va estar allí "hasta el final".



Robles se ha referido así, en declaraciones en la cadena Ser, a la situación en Afganistán, sobre la que ha destacado las "situaciones dramáticas" que se viven en el aeropuerto de Kabul, donde España permanecerá todo posible evacuando a refugiados, aunque esto dependerá de lo que decida este mismo martes el G7 (los países más ricos), que se reunirá para valorar un posible retraso en la fecha del repliegue, previsto para el 31 de agosto.



La ministra ha detallado que dos aviones militares españoles han evacuado a 290 personas desde Kabul hasta Dubái en las últimas horas, y está previsto que en breve sean trasladados otros 130 refugiados en un tercer avión gracias a un permiso especial concedido a España, que habitualmente solo puede fletar dos aviones al día.



Así serán aproximadamente 420 las personas que llegarán a España en las próximas horas, tras las 260 que llegaron este lunes a base aérea de Torrejón.



"Cada día que pasa es peor, porque saben que se acaba el plazo y las personas se acumulan en el aeropuerto de Kabul; hay avalanchas humanas y los tabilanes también cada vez se ponen más agresivos; hay tiros y una situación de violencia muy muy evidente", con más controles, ha dicho Robles.



Ha asegurado que las autoridades y las fuerzas de seguridad españolas "van a tratar de sacar a todo el mundo, pero habrá gente que se quedará... no depende de nosotros, sino de la situación que hay allí", ya que, ha relatado, hay intérpretes que viven en zonas como Herat, de la que se tarda tres días en coche en llegar a Kabul, y al llegar al aeropuerto se encuentran una situación "complicadísima" y "frustrante".



En este sentido ha detallado que se asigna una puerta al contingente español, pero esta puerta a veces cambia y la personas que se acumulaban en una zona del aeropuerto tienen que desplazarse a otra. Por ese motivo se pide a las personas que han colaborado con España que lleven una bufanda o un pañuelo rojo y amarillo y griten "España" a los militares, para que puedan identificarles entre la multitud.



"Pero hasta el final lo vamos intentar, no vamos a cesar en ningún momento" ha asegurado la ministra, que ha reconocido que las listas de colaboradores de España elaboradas inicialmente se han modificado para añadir a personas que han demostrado su relación con nuestro país y su situación de especial vulnerabilidad, priorizando a mujeres y niñas.



Estas mujeres han sido activistas, periodistas o han tenido un papel relevante en la vida pública afgana, ha precisado la ministra.



Robles ha dicho que la fecha exacta en la que se retire el contingente español dependerá de cuando deje Estados Unidos el control del aeropuerto de Kabul, y ha asegurado que a día de hoy es "imposible" que nuestro militares salgan del recinto de aeropuerto para rescatar a afganos que están en las listas.

