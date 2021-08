El Gobierno abre expediente a Iberdrola por vaciar embalses en plena crisis energética

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha abierto expedientes informativos a las empresas que gestionan embalses de las cuencas hidrográficas del Duero, del Tajo y del Miño-Sil por el aprovechamiento hidroeléctrico que han realizado en esos pantanos afectados por drásticos desembalses.



Tras conocerse esta decisión, Iberdrola ha defendido que gestiona estas instalaciones en coordinación y con conocimiento de las autoridades.



El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado la apertura de expedientes a través de las confederaciones hidrográficas tras una reunión con alcaldes de municipios afectados por el vaciado del embalse de Ricobayo (Zamora), donde se ha iniciado uno de los expedientes por la supuesta "mala praxis" en la gestión.



Morán ha detallado que en esas tres demarcaciones hidrográficas hay embalses en los que se han producido unos niveles de explotación "por encima de lo que sería recomendable en estas fechas".



En el caso de Ricobayo, donde el nivel ha pasado del 95 al 11 % de su capacidad en cuatro meses y los desembalses han sido especialmente acusados en junio y julio, coincidiendo con los precios máximos de la electricidad, Morán ha indicado que no sólo se debe valorar si se han sobrepasado o no los límites de la concesión.



Más allá de ello, en concesiones con décadas de antigüedad, como es el caso de ese embalse que data de los años treinta del siglo pasado, hay que ver "si se ha superado lo que el sentido común recomienda a la hora de hacer frente a la gestión de un recurso público tan sensible como es el agua".



También ha avanzado que hay casos en los que se ha abierto expediente, no por explotación hidroeléctrica, sino por otros usos, y ha recordado que todos los años suelen producirse en estas fechas "situaciones de respuestas inadecuadas frente a la presión que supone la escasez".



El anuncio de Morán se ha producido después de que la semana pasada la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular del Miteco, Teresa Ribera, contactara con Iberdrola por la drástica reducción de agua en los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres) y se declarara "escandalizada ante lo que estaba viendo".



El secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien los alcaldes de la zona han expuesto que con el brusco vaciado se han desertizado más de 5.000 hectáreas y la cota ha bajado casi cuarenta metros, el equivalente a un edificio de trece plantas, ha admitido que su reivindicación es "justa" y canaliza el "sentimiento de agravio" de los vecinos.



Ha recordado que no se trata de una situación exclusiva de ese embalse zamorano, ya que se ha dado en otros en las últimas semanas como "consecuencia de la puesta en marcha de regímenes de producción eléctrica por encima de lo que son habituales en estas fechas", algo que "probablemente" se debe a la situación del mercado energético.



"Si se constata que hubiera una mala praxis" en la gestión del embalse, para lo que ya se ha abierto un expediente informativo, se pondrá en marcha "el mecanismo sancionador correspondiente y las sanciones a las que pudiese haber lugar", ha advertido.



Morán ha admitido que las condiciones de algunas concesiones hidroeléctricas se fijaron cuando no era tan visible el impacto de la crisis climática, por lo que se adaptarán a la nueva situación en los nuevos planes de cuencas que están actualmente en exposición pública y se aprobarán a mediados de 2022.



IBERDROLA REPLICA



Por su parte, la empresa Iberdrola, gestora del embalse de Ricobayo (Zamora) y de otras presas de producción hidroeléctrica, ha asegurado que realiza la explotación de esas infraestructuras hidráulicas "siempre en contacto y coordinación con las autoridades competentes" y "dentro de los rangos establecidos y con normalidad".



Fuentes de la compañía eléctrica han recordado a Efe que la Confederación Hidrográfica registra información en tiempo real de diferentes parámetros de todos los embalses, algunos de calidad del agua y otros "relativos a las variables de operación, entre ellas el nivel de embalse".



Del mismo modo, ha subrayado que la gestión de Ricobayo también tiene en cuenta la única concesión de abastecimiento de la que se le ha informado, la de Muelas del Pan, con cuyo alcalde están "en permanente contacto y coordinación".



Ha puesto de relieve además que en los últimos 25 años en ocho ocasiones el embalse de Ricobayo ha registrado niveles inferiores.



LA JUNTA PIDE COMPENSACIONES



Sobre los expedientes informativos, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afirmado que "lo que no puede ser es que Zamora sólo recoja los perjuicios".



En su perfil en la red social Twitter y como respuesta a la decisión del Ministerio, Igea ha argumentado: "Se instalan aquí, sufrimos el impacto en la raya y tributamos los beneficios en Madrid o en Valencia".



"Es preciso conseguir que los beneficios repercutan también en el territorio", ha zanjado Igea.

