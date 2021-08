Calviño espera que la recuperación permita tomar la senda de aumento del SMI

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado confiada en que los datos y mensajes de la recuperación económica en España "permitan recuperar la senda del aumento" del salario mínimo interprofesional (SMI).



Calviño ha comentado en Antena 3 que los datos "están dando un mensaje muy positivo" de recuperación económica y ha apuntado que "todos los organismos prevén que España en 2022 va a recuperar el nivel del producto interior bruto (PIB) de antes de que golpease la pandemia".



Sobre la llegada de los primeros millones de euros (9.000 millones) de los fondos europeos, la vicepresidenta ha indicado que "no llega un dinero que cae del cielo, sino que es una respuesta a la crisis" de la covid-19.



Ha precisado que esos fondos "tienen que permitir a España tomar el carril de crecimiento más sostenible y más justo en los próximos años y garantizar que se toma el tren de la economía verde y digital".



Asimismo, Calviño ha opinado que los fondos ayudarán a "reducir las desigualdades que se vienen arrastrando desde la anterior crisis financiera".



Preguntada por la escalada del precio de la luz, la ministra ha aclarado que el Gobierno lleva tres años "centrado en la transición energética y la "urgencia de resolver" el problema del cambio climático.



"No se pueden compensar de manera inmediata los diez años de inacción" en ese ámbito, ha dicho Calviño, quien ha asegurado que "todavía queda un camino por recorrer en el objetivo de lograr una energía más limpia y lo más barata posible".



Sobre la creación de una empresa pública que absorba algunas de las concesiones para obtener energía hidráulica, Calviño ha señalado que "desde ahora y en la próxima década hay que reflexionar sobre las concesiones que vayan venciendo, pero eso no tiene un efecto inmediato para el consumidor".

