El PP se considera "la única alternativa seria y real al desgobierno de Pedro Sánchez"

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha reivindicado al partido como "la única alternativa seria y real al desgobierno de Pedro Sánchez", que considera "un absoluto caos" y "un gallinero".

Así lo ha defendido este martes en un acto del partido en Estepona (Málaga), donde ha criticado la actitud del presidente del Ejecutivo central al "no dar la cara" y "preferir continuar de vacaciones" ante la situación de Afganistán, la subida del precio de la luz y la devolución de menores en Ceuta.

"Cada día uno dice una cosa y otro dice la contraria, lo que se llama claramente un gallinero", ha espetado Beltrán, quien reconoce que "no queda otra cuando no saben gobernar o no quieren gobernar porque prefieren poner por delante los intereses partidistas antes que los intereses de Estado y de Gobierno".

Por ello, ha considerado que "lo mejor es que convoquen elecciones, que salgan de ese gobierno si así lo quieren los españoles y dejen gobernar al partido que verdaderamente sabe, la única alternativa seria y real al desgobierno de Pedro Sánchez. El único partido que tiene propuestas ante las acciones por la que Sánchez no tiene respuesta", ha dicho.

De esta forma, ha recordado que su partido "le ha tendido la mano a Sánchez en una forma de liderar la oposición que pocas veces se había visto", con propuestas para crear pactos de Estado por la inmigración, la justicia, la sanidad, la educación o por un pacto de Política Internacional.

Sin embargo, "nada ha querido --Sánchez-- porque prefiere a sus socios independentista y a Bildu antes que la voluntad y el deseo de mejorar nuestro país", ha reprochado Beltrán.