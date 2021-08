Feministas piden más protección para las mujeres ante el "terrorismo machista"

Feministas han pedido "más protección" a las mujeres víctimas de maltrato ante la ola de "terrorismo machista" que se está produciendo en España, incluso, si hace falta, meter al agresor en la cárcel o poner un policía que la custodie, y han criticado que los asesinatos machistas no están ocupando estos días las "portadas" de los medios de comunicación.

La vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha hecho hincapié en que la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los meses de julio y agosto "bate récords" y, a su entender, "es una situación de crisis, de terrorismo machista, que debe ser tratada como tal".

Las mujeres asesinadas por violencia de género ascienden a un total de 30 en lo que va de año y hasta 1.108 desde el año 2003, cuando se empezaron a contabilizar estos datos.

"No son suficientes mensajes a vecinos y a tenderos", ha manifestado a Europa Press Altamira Gonzalo. El Ministerio de Igualdad ha presentado recientemente el distintivo conocido como 'punto violeta' que empresas, entidades y comercios de barrio, desde una panadería hasta una farmacia, pueden colocar para indicar que son lugares seguros para informar y acompañar a víctimas de violencia de género y de otras violencias machistas.

En este contexto, la vicepresidenta de la asociación Mujeres Juristas Themis ha exigido "medidas eficaces de protección". "Exigimos, en primer lugar, que todas las mujeres que denuncien y obtengan protección, esta protección sea eficaz: si es necesario, que el agresor vaya a la cárcel para evitar una reiteración más grave de la agresión; si es necesario, que un policía proteja a esa mujer o a esos niños amenazados", ha subrayado.

"Pero la mujer que pide protección y demuestra que está en una situación de riesgo tiene derecho a ser protegida y el Estado no puede fallar. Los recursos del Pacto de Estado deben de servir para esto", ha recalcado Altamira Gonzalo.

Considera "fundamental" también que "se creen las unidades de valoración del riesgo que sean necesarias para que todos los Juzgados de Violencia tengan una unidad de valoración integral a su disposición, de manera que pueda hacer un informe rápido y de calidad".

Según ha especificado, "ese informe valorará adecuadamente el riesgo que sufre esa mujer y esos hijos y el juzgado deberá tomar las medidas adecuadas para protegerlas de ese riesgo". "Y como digo, las medidas pueden incluir poner un policía que vigile a esa mujer", ha insistido.

"Estamos ante una situación de terrorismo machista y en este país sabemos combatir el terrorismo adecuadamente y de manera eficaz. Hay que hacer lo mismo con el terrorismo machista y solo hace falta tener voluntad política y poner los medios adecuados", ha concluido.

FRENAR ESTA IGNOMINIA

Por su parte, la vocera de la Comisión 8M, Marta Carramiñana, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que este aumento de la violencia machista hace "obvio" que "se necesitan más recursos y cumplir con el Convenio de Estambul para frenar esta ignominia".

Además, ha manifestado su "sorpresa" por el hecho de que estos asesinatos machistas "no están abriendo las portadas de los medios al día siguiente". "No abrir los medios con este tipo de noticias implica normalizar estas violencias machistas que amenazan nuestras vidas", ha advertido.

A su juicio, no basta con que esté implicado el "50%" de la población en la lucha contra la violencia de género sino que hace falta la implicación del "100%" de la sociedad.

Asimismo, ha advertido de que "el machismo no va de épocas ni descansa en vacaciones" por lo que ha reclamado más recursos. En cuanto a las medidas urgentes aprobadas por el Ministerio de Igualdad recientemente, las considera "encaminadas" pero "insuficientes".

Carramiñana también ha pedido que no se ponga el foco sobre la víctima y sobre si denuncian o no a sus agresores "cuando se ve día a día y semana tras semana que estas medidas no están ayudando a que los asesinatos cesen". En este contexto, propone una educación sexual desde edades tempranas e implicar a todos los hombres en la lucha contra la violencia machista.

Igualmente, ha criticado la "negación" de la violencia de género. "Cuando no estás poniendo en el centro que estamos viviendo una oleada de asesinatos machistas, no sacas portadas con estas violencias, cuando no das voz a lo que está ocurriendo y niegas esta violencia machista, la sociedad tiende a no implicarse", ha avisado.